Red Hot Chili Peppers celebró en River sus 40 años de carrera

sábado 25 de noviembre de 2023

El grupo de rock Red Hot Chili Peppers se presentó en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, después de cinco años. El público argentino, que no paró de gritar y poguear, disfrutó de un show clásico donde primó la conexión con la gente. El set list particular del grupo cruzó la adrenalina de sus estrenos con el paso obligado por muchos de sus clásicos y se encontraron con un público argentino que no paró de gritar, poguear y que se dejó llevar por la música.

🎸 Red Hot Chili Peppers en River: una acrobacia de virtuosa energía sin red



Hernani Natale

A lo largo de su carrera, los Peppers visitaron 8 veces la Argentina. La primera, y de la cual se cumplen 30 años, fue en 1993 (Obras Sanitarias, 25 y 26 de enero), luego 1999 (Luna Park, 5 y 6 de octubre), 2001 (Vélez Sarsfield, 24 de enero), 2002 (River, 16 de octubre), 2011 (River, 18 de octubre), 2014 en el marco del Lollapalooza (Hipódromo de San Isidro, 2 de abril) y de la misma forma en 2018 en el mismo festival (Hipódromo de San Isidro, 16 de marzo).

Fuente: infobae