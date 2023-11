Qué video compartió Cristina Kirchner y a quién se lo dedicó

sábado 25 de noviembre de 2023

En conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona, la vicepresidenta Cristina Kirchner compartió un video este sábado en sus redes sociales para rendir homenaje y recordar al astro del fútbol mundial, con quien mantenía un sólido lazo político y una relación de amistad.

A través de una publicación en su perfil de X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, la ex mandataria publicó uno de los videos más emblemáticos del Diez. “Único e irrepetible. Se te extraña mucho”, expresó Kirchner en el mensaje dedicado al ex futbolista.

Único e irrepetible. Se te extraña mucho. pic.twitter.com/NcPinVClaq — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 25, 2023

El posteo muestra la histórica entrada en calor previa al partido del Bayern Munich-Napoli de las semifinales de la UEFA el 19 de abril de 1989 en Bavaria, que va acompañado por la canción “Live Is Life” de Opus, inmortalizada hoy en día por la imagen de Diego haciendo jueguitos.

Diego, 25 de noviembre de 2020. Un día después de la tragedia, la vicepresidenta se acercó a la Casa Rosada para participar en la multitudinaria ceremonia de despedida del jugador, a la que asistieron miles de personas. La muerte de calificada como un homicidio simple con dolo eventual , tuvo lugar elUn día después de la tragedia, la vicepresidenta se acercó a la Casa Rosada para participar en la multitudinaria ceremonia de despedida del jugador, a la que asistieron miles de personas.

Esa jornada, la dirigente llegó acompañada por el primer mandatario Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Juntos, se dirigieron a saludar a la familia y se acercaron al féretro junto a Claudia Villafañe y Dalma y Giannina Maradona. “Mucha tristeza... Mucha. Se fue un grande. Hasta siempre, Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos”, expresó Kirchner, quien mantenía una vínculo especial con el ex futbolista.

La relación entre Diego y CFK

La estrella argentina siempre dejó clara su ideología política: tenía tatuados en su pierna y brazo los rostros de Ernesto “Che” Guevara y de Fidel Castro, dos de sus máximos ídolos. En sus últimos días, el Diez elogiaba a Alberto Fernández y criticaba duramente a Mauricio Macri. Sin embargo, el vínculo entre Kirchner y Maradona iba más allá, era una extensa amistad.

Cabe recordar que en septiembre de 2018, cuando la ex mandataria aún no había decidido si quería volver al ruedo electoral, Maradona se ofreció como candidato a Vicepresidente. “Fidel (Castro) me dijo que tenía que dedicarme a la política. Y yo iría con ella, con Cristina”, había dicho en una entrevista con Clarín.

“Veo a la gente sufrir, veo a la gente que no puede llegar a fin de mes. ¿Cuánto más van a robar? Nos están choreando. Macri puso a todos sus amigos. No les va a entrar la plata en el cajón. Ni van a poder tener testaferros. Es algo que me llena de pena. Mis hermanas no pueden llegar a fin de mes. Pero luchan, trabajan. Y bueno, me da mucha bronca. Ver un país que era estable y de repente se derrumbó todo como quien tira un muñeco de nieve. Los americanos que quieren apoderarse de todo”, completó.

En las elecciones presidenciales de 2019, donde competían Macri y Fernández, Maradona optó por respaldar al peronismo. En una publicación en sus redes sociales -posteriormente eliminada-, acusó al dirigente de Juntos por el Cambio de “engañar durante cuatro años a los argentinos” y de pretender engañar a la FIFA. También lo calificó como “impostor” y pidió que la Federación le retirara el cargo que le había otorgado.

En cambio, expresó su felicidad “por estar en el equipo” de Fernández. En uno de sus últimos posteos, compartió una bandera celeste y blanca acompañada de un texto que decía: “Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de todos. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos”.

Además, hace 10 años, Maradona acompañó a Cristina en el velorio de Néstor Kirchner en la Casa Rosada. Por su parte, CFK, quien era presidenta en ese entonces, también se comunicó con Diego cuando falleció “Doña Tota”, su madre, años atrás.