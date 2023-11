La SAT encontró la cabeza de un caballo obstruyendo un ducto cloacal

sábado 25 de noviembre de 2023

Operarios de redes de la Sociedad Aguas del Tucumán, están recorriendo la zona noroeste de la capital para tratar de dar solución a problemas cloacales y de provisión de agua.

Aiguiendo directivas del gobernador Osvaldo Jaldo, el titular de la empresa estatal de saneamiento Marcelo Caponio se distribuyeron en puntos estratégicos de San Migue de Tucumán, siguiendo sugerencias y reclamos.

El operativo, denominado "Ciudad Seca", se encuentra este fin de semana montado en el Barrio Modelo y alrededores.

Increible hallazgo en una cañería de cloacal

El responsable de la SAPEM contó que en calle Venezuela al 4000 "sacamos la cabeza de un caballo de las cloacas que ocasionaba la obstrucción en la cañería impidiendo que los líquidos sigan su cause normal".



Caponio aprovechó el impacto de la novedad para insistir: "Solicitamos a la población que sean responsables y no arrojen elementos que no corresponden a las cloacas".

"Los caños solo pueden transportar líquidos. Cualquier otro elemento produce derrames hacia la vía pública ", concluyó Caponio.