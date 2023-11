La China Suárez compartió una foto y su diálogo con Lauty Gram se volvió viral

sábado 25 de noviembre de 2023

Hace meses que los rumores del espectáculo se posicionaron sobre Eugenia La China Suárez y Lauty Gram. La actriz y el cantante se mostraron juntos en varias oportunidades además de piropearse en las redes sociales lo que mantuvo muy expectantes a sus fanáticos, quienes esperan una confirmación de los artistas.

Sin embargo, ellos se cuidan de lo que muestran y lo que dicen. Apenas alguna declaración protocolar del joven, que se refirió al vínculo sin ponerle rótulo: “Con la China la mejor. Es re buena persona, es copada. Cuando la conocí, me acuerdo de que se hizo un re quilombo porque se filtró una foto en la que estábamos hablando en un after de la Bresh y la verdad, me cayó re piola, nos cagamos de risa”, confesó Lauty en diálogo con el streamer Nico Chervin.