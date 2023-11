Cami Homs renunció al “Bailando 2023″, pero ya tendría reemplazo

sábado 25 de noviembre de 2023

Camila Homs renunció al Bailando 2023 (América). Así lo contó Yanina Latorre en LAM (América), quien explicó que la joven habría tomado la determinación luego del durísimo enfrentamiento que mantuvo con Martu Morales en una de las últimas galas. Todo parece indicar que no le cayó bien que se quejaran de sus tratos y le dijeran que estaba ahí por ser la expareja de Rodrigo De Paul. Su decisión no tendría vuelta atrás.

“La señora no se la bancó. Está molesta porque Martu Morales le dijo ‘sos la ex de’. No es un insulto, no es un maltrato. Aparte, Camila, por más que le duela, y le moleste, y no es en detrimento, no es subestimarla, todos la empezamos a mirar y a seguir cuando se separó de Rodrigo De Paul y él empezó a salir con Tini Stoessel, y ella lo reaprovechó, porque a partir de ahí empezó a hacer historias (en Instagram)”, disparó la panelista.

Ante la producción del certamen conducido por Marcelo Tinelli, el representante de la modelo habría dicho que ella “no se sintió cómoda” con el escandaloso episodio. Lo curioso es que ya tendría reemplazo y sería nada más y nada menos que Mónica Farro, la última eliminada.

Camila Homs venderá su ropa en una feria a precios cuidados: las fotos de las prendas

Camila Homs necesitar vaciar el placard y separó varias prendas para venderlas en una feria. Así lo contó en las redes sociales, donde invitó a sus seguidoras a que este sábado se dirijan a Puerto Madero, de 12 a 20, para llevarse lo que quieran. En un breve paneo, mostró la ropa que ofrecerá y las imágenes sorprendieron a sus fans, ya que es todo de primeras marcas.

La modelo eligió camperas de jeans cancheras sin uso, carteras, zapatos, remeras con la estampa del reconocido oso y vestidos de lino, todo comprado mientras vivía en Europa con Rodrigo De Paul.

“Yo calzo 39, como para que sepan. Los precios van a ir desde los 5 mil”, pronunció en Instagram, donde también aclaró que -si bien todo es de ella- habrá talles para diferentes cuerpos. “Muchas cosas son oversize”, sostuvo con la esperanza de lograr una buena convocatoria.