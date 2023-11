Los planes de Javier Milei para el Conicet

sábado 25 de noviembre de 2023

Uno de los sitios más cuestionados por Javier Milei durante su campaña presidencial fue el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), sobre el cual manifestó ciertas posiciones que parecían hacer peligrar su continuidad como organismo, lo cierto, es que el médico veterinario Daniel Salamone fue elegido por el libertario para dirigir el ente en la futura gestión de gobierno.

Luego de que el presidente electo afirmara varias veces en campaña su intención de dejar al desarrollo científico en manos del sector privado, el hipotético funcionario nacional fue consultado sobre esos dichos y aseguró: “No, para nada se va a cerrar el Conicet. Todo lo contrario: vamos a seguir trabajando y muy fuerte”.

“El Conicet es una de las organizaciones más prestigiosas no gubernamentales de Latinoamérica y tiene científicos que son increíbles, pero eso no quiere decir que estemos haciendo todo bien”, puntualizó el profesional en declaraciones a un medio radial.

“Además de los mecanismos que existen, vamos a buscar formas alternativas para tratar de ser competitivos y hay escenarios que son totalmente nuevos para el financiamiento de los proyectos científicos”, indicó Salamone.

En ese sentido, explicó que apunta a “tornar mucho más atractivo a través de la parte de vinculación que tiene el Conicet para que esta participación (del mundo privado) se cristalice”.

¿Qué opina sobre el Conicet Daniel Salamone?

Consultado sobre el actual manejo del organismo científico, el dirigente libertario precisó: “La cosa que molesta es cuando uno se encuentra con algunas líneas de investigación que no tienen la coherencia que uno piensa, entonces uno dice: ´estamos poniendo la plata en el lugar que no corresponde, cuando hay gente que no está comiendo´”.

“Eso es terriblemente doloroso. Tenemos que tomar consciencia de que estamos en un país que es pobre en este momento”, añadió y Salamone anticipó que buscará “orientar la investigación en las áreas que necesita el país” y concluyó: “Todos somos argentinos, amamos la ciencia y tenemos una oportunidad increíble”.

El asunto es que Daniel Felipe Salamone, médico veterinario y reconocido experto en mutación genética, fue el elegido por Milei para liderar el CONICET. Salamone, director del laboratorio de Biotecnología Animal, participó de importantes avances científicos en la Argentina.

En una entrevista reciente, Salamone compartió sus perspectivas sobre la importancia de la investigación científica y la colaboración con el sector privado. “Si se cayera el aparato científico, perderíamos la capacidad de innovación”, afirmó. /Crónica