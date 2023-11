Incendio en el Mercado Persia: Incidentes entre puesteros y propietarios

Suma tensión se ha vivido en las afueras de lo que queda del edificio del Mercado Persia tras el incendio que destruyó todo. Es que los puerteros permanecían en el lugar de los hechos cuando arribaron los hijos de la propietaria con un cierto tono amenazador.

Hubo insultos y agresiones por parte de los jóvenes para con la prensa y fuertes discusiones con los vendedores.

"Esa es la hija de la que nos cobra, la conozco hace muchos años. A ella no se le quemó el local y a nosotros se nos quemó todo. No tiene empatía por lo que nosotros hemos perdido y ella nos dice que no le importa"

"Nosotros no estábamos gratis acá. Pagamos. Se nos ríen en la cara"

"El hijo de la que nos cobra le pegó a un periodista"

"Los matafuegos estaban vencidos y se lo dijimos"