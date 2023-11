Crece el malestar entre los gobernadores de JxC: críticas a Bullrich y a una medida anunciada por Milei

domingo 26 de noviembre de 2023

Tras la primera cumbre de gobernadores electos de Juntos por el Cambio, en una muestra de fuerza ante la futura administración de Javier Milei surgieron en público las tensiones tanto en la coalición como frente a algunas de las medidas anunciadas por el presidente electo, respaldado por un sector del frente.

A dos semanas para el recambio presidencial, el gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio), le envió un fuerte mensaje interno a la titular del PRO, Patricia Bullrich “Si es funcionaria de Milei no puede seguir siendo presidenta del partido, me parece que eso es algo casi obvio”.

“Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así, no hubo una consulta dentro de la coalición para las designaciones de funcionarios, pero cada quien es libre de sumarse al gobierno si considera que eso es positivo”, dijo Frigerio en relación a la designación de Bullrich como próxima ministra de Seguridad, cargo que la dirigente tuvo en la administración de Mauricio Macri.

El exministro del Interior marcó la cancha al plantear que la coalición Juntos por el Cambio “fue elegida para ser oposición”, tras la derrota de Bullrich en la primera vuelta, y que van a ejercer esa postura “con responsabilidad”. “Vamos a marcar límites en lo que creamos que no está bien”, señaló en declaraciones a Radio con vos.

El gobernador electo de Chubut advirtió que no podrá pagar aguinaldos y criticó a Sergio Massa

El gobernador electo de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres también de JxC, lanzó una fuerte advertencia previo a asumir en el cargo al alertar que no podrá pagar aguinaldos por la rebaja en el Impuesto a las Ganancias, cuyos fondos son coparticipables. Le reclamó al presidente, Alberto Fernández, que disponga compensaciones antes de dejar el poder, el próximo 10 de diciembre, y criticó al ministro de Economía, Sergio Massa, por impulsar la medida que Milei anticipó que mantendrá, en declaraciones a A dos voces.

Torres, en declaraciones a Radio Rivadavia, alertó que “en estas condiciones” no podrá pagar aguinaldos: “No es solamente Chubut, son muchas provincias las que están en esta situación, producto de una irresponsabilidad de haber dicho que se iba a compensar participando en algunos impuestos, como siempre atando con alambre o parchando la coyuntura”.

El gobernador electo de Chubut advirtió por el impacto de la rebaja impositiva: “La discusión está en dónde sale la plata. Lo que hizo Massa fue una medida proselitista, de campaña, de manera inconsulta con los estados provinciales y con la plata de las provincias. A Chubut le cuestan aproximadamente dos masas salariales, lo cual en este contexto la verdad que es imposible afrontar siquiera el aguinaldo en diciembre”.

El reclamo de Ignacio Torres al Gobierno de compensaciones a las provincias por la rebaja de Ganancias

Torres dijo que el Presidente debería compensar a las provincias por el impacto en la distribución de fondos: “Este Gobierno centralizó las arcas como hacía muchísimos años no se había hecho y generó una matriz fiscal que es regresiva, que es distorsiva, que atenta contra las economías regionales. Por lo menos como parte prioritaria de esta agenda debería resolverse este tema desde el Tesoro Nacional. No me parece a mí que haya que ver alguna ingeniería fiscal coparticipando impuestos. Nosotros creemos que tiene que salir el Tesoro directamente y compensarse como corresponde para no comprometer la coparticipación”./TN