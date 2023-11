Quién fue la famosa más deseada en el casamiento de Sol Pérez

Qué decían los papelitos que recibió Sofía Jujuy Jiménez en el casamiento de Sol Pérez

Aunque Eva Bargiela no quiso dar mayores detalles para cuidar a su amiga, Pía Shaw consiguió fotos de los papelitos en cuestión y la panelista confirmó que eran esos.

Acto seguido, la periodista leyó al aire los distintos mensajes: “¿Trajiste off?”, “A las 2.14 te veo en la laguna. Estoy al lado de la tortuga. Traé off”, “Espero que tengas calzado cómodo”, “Alquilé un kayak verde. 4:00 AM. Estoy al lado del panal de mosquitos”.

Al ver las fotos de los mensajes, Nancy Pazos advirtió: “La letra es siempre la misma”. “Es amigo del novio”, opinó Pía que remarcó que sospecha de quién podía tratarse. Y Paulo Kablan hizo hincapié en la pierna que aparece en la imagen y destacó: “Es deportista porque está depilado”.

Sofía Jujuy Jiménez reveló el momento exacto en que descubrió la infidelidad de su exnovio

Sofía “Jujuy” Jiménez estuvo en pareja con Bautista Bello, pero todo termió en escándalo después de que ella descubriera una infidelidad. Meses después, la modelo estuvo invitada a PH Podemos Hablar (Telefe) y reveló cómo fue el momento en que se enteró de que su novio la había traicionado con otras mujeres. “Fue un balde de agua fría. Quedé como la cornuda frente a toda la Argentina”, lamentó.

Tal como relató, ella estaba en Croacia para las grabaciones del reality The Challenge y no podía tener acceso a su celular. Por eso, cuando empezaron a difundirse las fotos, ella no se enteró, sino que fue su propio exnovio quien la llamó para contarle la situación.

“Me dijo: ‘está dando vueltas un video, no sé ni quién es esa chica’. Le pedí que no me mienta, porque yo me iba a enterar”, expresó Jujuy. Sin embargo, él le puso como excusa que “le habían tendido una trampa” y que fue algo “forzado”. Por eso, ella decidió creerle.

“Cuando hablé con mi hermana me contó que le había llegado otra foto de él en Buenos Aires”, señaló la modelo y fue así que terminó por aceptar la traición de Bautista. “Estábamos planeando un viaje juntos, yo le había regalado el pasaje para que venga a Europa a festejar su cumple”, sumó con bronca.

Luego, Sofía explicó por qué le dolió tanto el engaño de su novio. “No me molestó la infidelidad en sí, sino que me haya mentido y su falta de respeto”, detalló. Y sumó angustiada: “Él me decía que quería que fuera la mamá de sus hijos, proyectábamos juntos una historia hermosa y se me pinchó. Fue todo muy triste”.