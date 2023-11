Martín Palermo reconoció que si gana Ibarra- Macri las elecciones será el entrenador de Boca

martes 28 de noviembre de 2023

Luego de la victoria de Platense ante Sarmiento de Junín de este sábado, Martín Palermo dio certezas sobre su futuro relacionado a Boca Juniors. De esta manera el Titán es el candidato a ser el técnico del club si la lista de Andrés Ibarra, acompañado por Mauricio Macri, gana las elecciones.

"No hay que dar muchas vueltas, es la realidad. Soy claro, no entro en todo lo que se está generando internamente. Sí me tengo que sentir agradecido que si las cosas salen como uno cree que pueden suceder voy a ser el próximo DT de Boca", dijo el Loco después del triunfo de Platense a Sarmiento.

💬 "MI SUEÑO ES DIRIGIR A BOCA Y A ESTUDIANTES"



✍🏼 Martín Palermopic.twitter.com/G9YpP5QtrD — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 26, 2023

El técnico de 50 años ya había aparecido en un video saludando a los candidatos de la oposición, el día que se confirmó la vuelta de Macri a la política del club. Además, dejó en claro que la dirigencia de Platense siempre estuvo al tanto de su pensamiento, por lo que no habría mayores inconvenientes para desvincularse del club de Vicente López

Los candidatos de Riquelme

Además de Diego Martínez, DT de Huracán, que posee vínculo en el Globo hasta junio de 2024, los que están en el radar son Eduardo Domínguez (con contrato hasta fin de año en Estudiantes de La Plata) y Gabriel Milito, que está en libertad pero optaría por dirigir en el exterior.

Fuente: Olé