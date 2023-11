Alberto Fernández criticó a Scioli por su posible continuidad como embajador de Milei

martes 28 de noviembre de 2023

La posible continuidad de Daniel Scioli como embajador argentino en Brasil bajo la presidencia de Javier Milei generó un fuerte revuelo dentro del todavía oficialismo. La futura canciller, Diana Mondino, confirmó podría seguir en su cargo “en comisión”, aunque aclaró que dependerá de la decisión del ex gobernador bonaerense.

El que hizo público su contundente rechazo fue el presidente Alberto Fernández, quien este martes afirmó que no entiende cómo eso puede ocurrir porque es “objetivamente imposible” que un funcionario suyo acepte trabajar con el próximo Gobierno ya que son “dos Argentinas distintas”.

Pese a que la futura canciller, Diana Mondino, confirmó que hay “voluntad” de parte de la nueva administración de que continúe en el cargo, Scioli llamó a “respetar los tiempos constitucionales” y que será el propio Milei, una vez al frente de la Presidencia de la Nación, “quien informe su gobierno” y la “responsabilidad en las embajadas”.

Con su ya conocida postura dialoguista, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires dijo estar dispuesto a pensar cómo puede “colaborar desde distintos lugares” con la nueva gestión que asumirá al frente del país el próximo 10 de diciembre; remarcó que es “un hombre de Estado” y que su objetivo es “defender los intereses de los argentinos”.

Sin embargo, para Alberto Fernández, esa posibilidad es “objetivamente imposible” de entender.

“No entiendo muy bien cómo se puede representar al Gobierno de Alberto Fernández y al Gobierno de Milei del mismo modo. Y no me vengan con que eso es representar a la Argentina porque eso es falso, son dos Argentinas distintas”, dijo Fernández durante una entrevista con la periodista María O’Donnell en Urbana Play.

El mandatario dijo que “es problema de Scioli” aceptar ese posible ofrecimiento, y enfatizó: “Ya dije lo que pienso. Ya dije que (para) cualquiera que haya trabajado con nuestro Gobierno tiene que ser objetivamente imposible trabajar con Milei, eso es lo que creo, porque pensamos muy distinto. Quedó claro eso, Sergio (por Massa) lo expuso muy bien en la campaña”.

Scioli, al ser un embajador político, regresará el 9 de diciembre a la Argentina, y Milei, una vez que asuma la Presidencia, deberá enviar a la Cámara de senadores el pliego para que retome sus funciones y la mayoría de esos legisladores tendría que votarlo. En La Libertad Avanza continúan con las negociaciones políticas para establecer las autoridades del cuerpo, entre ellas la designación de la Presidencia Provisional, que está en la línea de sucesión detrás de la vicepresidente Victoria Villarruel.

El pedido de continuar en el cargo, según pudo saber Infobae, buscó reflotar la tarea que Scioli ya cumplió la primera vez que recaló en la espléndida Embajada ubicada en la Avenida de las Naciones de la capital brasileña. Alberto Fernández lo envió allí para que tratara de recomponer el vínculo roto con Jair Bolsonaro, que entonces era su homólogo y aliado permanente de Milei. El vínculo entre ellos fue tan malo que nunca se vieron a solas.

El pedido de renuncia al PJ

Tal como viene ocurriendo en las entrevistas que dio desde el balotaje del 22 de noviembre, Alberto Fernández volvió a hacer un balance de su gestión y admitió que el gran problema fue no haber podido controlar la inflación. Además, hizo una defensa del aislamiento por el covid-19 y volvió a pedir disculpas por la celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos cuando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) prohibía los encuentros sociales en el AMBA, era obligatorio la utilización del barbijo y no se podía circular de noche, en plena pandemia en 2021.

“Es verdad, y pedí y pido perdón y lamento enormemente lo que pasó ese día. No es una excusa, pero simplemente advertí que había ocurrido eso después de que ocurrió. Ese día, en Olivos deben haber entrado no menos de 70 personas, y yo vi ese día entre 70 y 80 personas. Todos los ministros éramos esenciales. Hice reuniones con un montón de gente. Y cuando llegué a la noche, algunas de las personas que estaban trabajando con Fabiola, que eran empleados del Gobierno, Fabiola me dijo ‘van a hacer un brindis’, y yo nunca reparé en eso”, explicó.

Respecto al peronismo, insistió con que “es necesario que haya una reconfiguración en el PJ, eso lo comparto. “El peronismo tiene que discutir lo que es y lo que quiere ser. Ha sido demasiadas cosas a lo largo de la historia. Ha sido conservador con Luder; ha sido neoliberal con Menem; ha sido conservador popular con Duhalde; ha sido progresista con Néstor, con Cristina, conmigo. En verdad, tenemos que darle la identidad que el peronismo merece. La mayor revolución que necesita el peronismo es su democratización real, para que vuela a ser un partido nacional y no una confederación de partidos locales.

En ese marco, consultado sobre el pedido que hizo Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, para que tanto él como Máximo Kirchner renuncian a las conducciones del PJ nacional y bonaerense, respectivamente, Fernández fue claro: “Lo hablaremos con los compañreos, eso es el planteo de un compañero”, pero evitó dar precisiones sobre sus intenciones en el tema.

Además, consultado sobre si Axel Kicillof podría ser el futuro del PJ por una cuestión generacional, o Máximo Kirchner, dijo que hay varios nombres que podrían cumplir ese rol. “No lo sé, depende de él. Hay un montón (de nombres). Por qué no Victoria Tolosa Paz, por qué no Katopodis, Ferarresi. Son algunos nombres que se me vienen a la cabeza”.