Alberto Fernández habló sobre el escándalo de la fiesta VIP en Olivos durante la pandemia

martes 28 de noviembre de 2023

Alberto Fernández habló sobre la fiesta VIP que realizó en la Residencia de Olivos durante la pandemia, mientras en el país regía una estricta cuarentena. El Presidente dio una particular explicación sobre por qué hizo un brindis por el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yánez, y le pidió disculpas a los argentinos.

“La verdad es que pedí perdón. Pido perdón y lamento enormemente lo que ocurrió ese día”, comenzó Fernández al referirse a lo ocurrido el 14 de julio de 2020, cuando Yañez cumplió 39 años e invitó a la quinta presidencial a una comitiva de 11 personas, entre los que se encontraban amigas, estilistas, peluqueros y el propio Presidente.

El primer mandatario dio su versión sobre lo ocurrido aquella noche y, antes de brindar la explicación, advirtió que no se trataba de “una excusa”. “Simplemente quiero explicar cómo advertí que había ocurrido eso, después de que ocurrió”, señaló en diálogo con Urbana Play.

Cuarentena

El Presidente detalló que durante ese día habían ingresado alrededor de 70 personas a la Quinta de Olivos, dado que había trasladado su trabajo allí por la estricta cuarentena: “Ese día debo haber visto no menos de 70 u 80 personas, porque Olivos era la Casa Rosada y la Argentina estaba en pandemia pero necesitaba seguir siendo gobernada”.

Fernández decidió hacer caso omiso a la consulta de la periodista María O´Donell sobre que los asistentes a la fiesta VIP de Olivos no estaban autorizados a circular y respondió: “Todos los ministros éramos esenciales durante la cuarentena”.

“Hice reuniones con un montón de gente. Reuniones con un montón de gente que vino y me planteó problemas, y reuniones con gente con la que estábamos trabajando”, señaló sobre los contactos que tuvo mientras se establecían estrictos controles para no propagar el coronavirus.

Sobre la noche en la que se desarrolló la fiesta VIP de Olivos, el presidente saliente explicó: “Cuando llegué a la noche, algunas de las personas que estaban trabajando con Fabiola eran empleados del Gobierno”. En ese sentido, ratificó -en parte- aquella declaración donde responsabilizaba a su esposa, Fabiola Yañez, por haber organizado la reunión.

“Fabiola me dijo ‘mirá, van a hacer un brindis’, y yo le dije ‘sí, sí, yo después paso’. Y la verdad nunca reparé yo en que eso no se podía hacer”, explicó Alberto Fernández sobre cómo se organizó el encuentro que incluyó a otras nueve personas.

En ese contexto, hizo una fuerte autocrítica: “Yo no me lo perdono, la verdad es que me equivoqué y le pido perdón a la gente. Pero tiene que ver con el contexto. Trato de explicarme por qué hice semejante pavada. La explicación es porque el contexto no me hizo advertir que no debía hacer eso”.