Macri habló tras la suspensión de las elecciones en Boca Juniors

martes 28 de noviembre de 2023

Luego de que se supiera que la Justicia ordenó suspender las elecciones en Boca Juniors previstas para el próximo domingo 3 de diciembre debido a la denuncia por “irregularidades” en el padrón de Andrés Ibarra, candidato a presidente por la lista de la oposición, Mauricio Macri tomó la palabra junto a su compañero de fórmula y se dirigió públicamente hacia Juan Román Riquelme.

“Román, tenemos la oportunidad de terminar con tantas mentiras. Si vos querés unas elecciones transparentes, corré a esos señores que entraron cuando no debieron haber entrado y violaron el derecho de aquellos socios que pagan la cuota de adherente con la esperanza de entrar a la cancha. Y se los violó todo el tiempo, por eso hay otro lío más de socios actuando contra gente del entorno de Román por el tema de la reventa de entradas. Corré estos 13 mil y votamos el domingo, que es lo que todos queremos. Y veremos si la gente quiere continuar con esta forma que se está manejando el club o volver a lo que supimos tener que es un club institucionalizado, profesionalizado, poniendo al club por encima de todas las personas”, manifestó Macri en una entrevista con el canal TNT Sports.

Y añadió: “Que el club no sea el patio de la casa de una persona, como él dice. Eso no va más. Yo, que dejé la vida por el club, que fueron los momentos más lindos de mi vida, no puedo aguantar un día más que el club esté manejado de esta manera”.

Por su parte, Ibarra argumentó en qué consistió la presentación realizada ante la Justicia que hoy en día tiene suspendidos los comicios que iban a realizarse el domingo 3 de diciembre: “Recibimos denuncias de socios adherentes con antigüedad de 6, 8 o 10 años que sabían que había gente que se había hecho socia de manera automática en pocos días, una cosa rara. Cuando revisamos los padrones, vimos anomalías. Nos llamó la atención que desde enero de 2020, cuando asumió esta dirigencia, había altas de 10, 20, 30 o 70 socios por mes. Y, en los últimos meses previos al cierre del padrón, hubo 9700 socios de golpe. Hubo socios que se hicieron adherentes a las 3 de la tarde y, a las 5, ya eran activos. Tenía todas las características de una maniobra electoral”.

El candidato de la oposición, que fue gerente general del club durante la última gestión de Macri en Boca, precisó que los socios adherentes realizaron una denuncia judicial y eso lo llevó a hacer también una denuncia firmada por él mismo para que investigaran el caso: “El fallo tiene 64 fojas describiendo todas las irregularidades administrativas de todo tipo. Una maniobra vergonzosa, también en el fallo aclara que la jueza ese peritaje es muestral, son muestras que corroboran esas maniobras. Lo que hace la jueza es decir ‘no tengo tiempo de ver todo, entonces corrijan esto y mientras tanto suspendo la elección’”.

¿Cuál es el planteo del sector opositor? Ibarra amplió: “Atentos a las irregularidades, esta gente no tiene que votar, pero no pedimos que no se vote, queremos las elecciones cuanto antes. Separen esto que está mal y listo. Ante este fallo, promovemos una audiencia con el oficialismo para decirle que esto está clarísimo. La jueza detectó esto, son irregularidades manifiestas, alevosas. Córranlas y votamos el domingo. Si el oficialismo acepta, es solo un tema de bajar a esos socios del sistema”.

Ayer, durante un reportaje concedido al periodista Jorge Rial, Riquelme le había pedido a la oposición que dejara de “jugar sucio” y facilitara el proceso eleccionario pautado para el próximo domingo. “Pasaron una línea. No pueden ser más sucios. Que el juez que firma todas estas causas no se meta. Queremos que el domingo sea una fiesta. Se están metiendo con lo sagrado que es el hincha”, dijo.

Macri insistió: “Uno se ríe para no llorar, porque hay gente que pagó 10 años para ser socio adherente. Pagaron con la esperanza de que cuando les llegase el turno, iban a entrar. Y estos señores les metieron adelante 12 mil o 13 mil socios ya detectados por la jueza, sin ningún derecho a hacerlo, violando toda seriedad. Destruyendo un sistema que se basaba en la confianza”.