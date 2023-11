Taylor Swift lleva The Eras Tour a streaming con canciones extra

martes 28 de noviembre de 2023

Taylor Swift celebrará su cumpleaños número 34 con un regalo para sus seguidores: la llegada de su película The Eras Tour a las plataformas de streaming el próximo 13 de diciembre. Esta versión extendida no solo ofrecerá la experiencia completa del concierto, sino que también llevará a la audiencia más allá del metraje ya proyectado en cines con tres temas adicionales: “Wildest Dreams”, “The Archer” y “Long Live”, ausentes en su estreno en pantalla grande.

El anuncio fue revelado por la cantante estadounidense a través de sus redes sociales. El propósito de Taylor es convertir este lanzamiento en parte de la celebración de su día especial y de los buenos momentos con sus seguidores a lo largo del año. El impacto de su gira en formato cinematográfico está demostrado, ya que ha recaudado más de 250 millones de dólares a nivel global, una hazaña destacada por Adam Aron, el director ejecutivo de AMC, lo que lo establece como uno de los conciertos más exitosos en la historia del cine.

“Bueno, así que, básicamente tengo un cumpleaños a la vuelta de la esquina y estaba pensando que una forma divertida de celebrar el año que hemos tenido juntos sería hacer que The Eras Tour Concert Film esté disponible para que lo vean en casa”, escribió la ganadora del Grammy en X/Twitter. “Estoy muy contenta de poder decirles que la versión extendida de la película, incluyendo ‘Wildest Dreams’, ‘The Archer’ y ‘Long Live’, estará disponible para alquilar bajo demanda en EE. UU., Canadá y países adicionales que se anunciarán pronto a partir de... ya lo adivinaron, el 13 de diciembre”.

En el mercado doméstico de Estados Unidos, pasó a ser la película de conciertos más taquillera, superando incluso a Justin Bieber: Never Say Never. Globalmente, está en competencia por el título del concierto con mayor recaudación en cines, un lugar aún ostentado por Michael Jackson: This Is It. La distribución única del filme fue manejada por AMC Theatres en Norteamérica. Esta estrategia, junto con una programación de proyecciones limitada y precios de entradas singulares, ha sido tanto un homenaje a los fans como una táctica de marketing por parte de Swift, quien conserva alrededor del 57% de las ganancias por venta de boletos.

¿En qué plataformas se podrá ver “Taylor Swift: The Eras Tour”?

Finalizada la etapa mundial 2023 de The Eras Tour en Brasil, el anuncio de Taylor Swift en colaboración con Universal Pictures Home Entertainment señala que la película estará disponible para renta en plataformas digitales de EE. UU. y Canadá, incluyendo Amazon Prime Video, Apple, Vudu, Xfinity, YouTube y Google TV, con más países por anunciarse.

La producción que documenta el show invita a los espectadores a dejarse llevar por los éxitos de la multipremiada estrella. En ese sentido, Swift presenta una estética distintiva en cada segmento correspondiente a los distintos álbumes (conocidos también como sus eras) de su discografía. Cabe destacar que aún se esperan noticias sobre las regrabaciones “Taylor’s Version” de su álbum debut y Reputation (2017), pendientes en el catálogo de la cantante.

Taylor Swift: The Eras Tour se podrá ver en streaming a partir del 13 de diciembre.