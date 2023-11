“Gato” fue acusado por el crimen de su amigo a orillas del canal norte

martes 28 de noviembre de 2023

Este martes por la tarde, la Unidad Fiscal de Homicidios II del MPF, que dirige Carlos Sale, imputó a un hombre (47) apodado “Gato” por el hecho de sangre ocurrido el pasado domingo en avenida Francisco de Aguirre al 1.700 y del que resultó víctima su amigo, de 34 años.

Por delegaciones del Fiscal intervino en la audiencia el auxiliar de fiscal, Lucas Maggio, quien se refirió a la aprehensión realizada en el día del pasado lunes, a las 12:00 horas, en la División de Homicidios. Luego de relatar el hecho, lo acusó por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor. Al momento de detallar las evidencias, el investigador mencionó las tareas desarrolladas en el lugar por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), entre ellas, el informe preliminar de autopsia que establece una herida en región abdominal, compatible con proyectil de arma de fuego.

“Ocurrió en un lugar de poca visibilidad en horas de la noche y con la utilización de un arma de fuego que aumentó el poder ofensivo del ataque y minimizó la defensa de la víctima. Se trata de un hecho gravísimo que atenta contra el bien jurídico más preciado como es la vida y en caso de ser hallado culpable la pena será de cumplimiento efectivo”, manifestó el representante del MPF.

Por su parte, la defensa se opuso a la calificación legal (planteó el delito de homicidio culposo o dolo eventual) y pidió la libertad, una caución (con dos fiadores) o bien el arresto domiciliario. “Esa noche estábamos tomando bebidas en la oscuridad y me puse a manipular el arma. Se me escapó un tiro y le pegué a mi amigo. Eso fue lo que pasó esa noche”, relató el acusado.

En tanto, el MPF pidió la prisión preventiva por tres meses teniendo en cuenta las medidas que restan por producirse (pericias químicas, informe de stubs, identificar a testigos y la pericia balística del proyectil extraído como así también el hallazgo del arma utilizada). Luego de escuchar a las partes, el juez interviniente resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa para medidas de menor intensidad y aceptar lo solicitado por el MPF pero parcialmente reduciendo la prisión preventiva por 30 días.

Características del hecho y riesgos procesales

Maggio mencionó el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. “Hay que tener en cuenta el comportamiento en este proceso. No se puso a disposición de la Justicia y en su estrategia defensiva (de que se trató de un hecho fortuito) no condice con la conducta empleada. No se presentó antes de las 24 horas sino después y su voluntad fue luego del allanamiento. El arma utilizada no fue aportada a esta Unidad Fiscal (según él la dejó en el lugar del hecho) e impidió la obtención de información de calidad como son las pruebas de carácter científico”, recalcó.

La acusación

El domingo 26 de noviembre del corriente año, siendo las 02:00 horas, en circunstancias que la víctima se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con el imputado y otras dos personas en la vereda de un pasillo ubicado paralelamente en la dirección de avenida Francisco de Aguirre altura 1.700, a orillas del canal norte, fue que el apodado “Gato” disparó un arma de fuego con claras intenciones de causarle la muerte.

Posteriormente, fue trasladado de manera particular al Hospital Avellaneda y de allí derivado al Hospital Centro de Salud donde falleció a las 03:15 horas a causa de un traumatismo abierto de abdomen con proyectil de arma de fuego, según el informe preliminar de autopsia.