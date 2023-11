El comunicado de Boca: "No los quieren dejar votar"

martes 28 de noviembre de 2023

Tras la decisión de la Justicia de suspender las elecciones en Boca que estaban previstas para el domingo próximo por una denuncia del candidato de la oposición, Andrés Ibarra, y antes de la conferencia de prensa que encabezará Juan Román Riquelme, desde la institución Xeneize difundieron en redes sociales un comunicado en el que acusan a la fórmula impulsada por Mauricio Macri de no permitir votar a los socios.

El comunicado completo

No los quieren dejar votar

Claramente la denuncia del candidato de la oposición, Andrés Ibarra, lo único que persigue es que no se realicen las elecciones.

Desde el Club Atlético Boca Juniors queremos que a los socios, socias e hinchas los dejen votar. Porque lo que quiere justamente Ibarra es que no se realicen los comicios el domingo porque sabe que pierden.

A los fines de poner claridad en los hechos, vamos a explicar lo que sucedió:

1.- La Comisión Directiva cuenta con las facultades para incorporar socios, de hecho, la CD que integró Andrés Ibarra bajo la presidencia de Angelici incorporó 51.473 socios con el mismo procedimiento que hoy se cuestiona.

2.- En Diciembre de 2019 había 115.123 socios activos, y les respetamos su derecho a voto, ahora hay 114.665, es decir que el club tiene actualmente menos socios de los que había en 2019, no habiendo nada irregular, demostrando una vez más que lo único que quiere la oposición es que los hinchas no voten.



3.- La justicia Civil en el año 2019 dijo que la Comisión Directiva decidía la incorporación de socios y que no se podía dejar sin votar a los mismos que habían adquirido la condición de activos con antigüedad de 2 años, caso contrario se violarían sus derechos. Se demuestra así que lo que quiere Ibarra es violarlos.

4. Es más, pasado un año de ser declarado socio activo por la Comisión Directiva, ese socio no puede ser cuestionado como tal. Esto lo afirma el estatuto del club y la justicia civil lo confirmó en 2019. Están cuestionando a socios ingresados hace más de dos años, que pagan sus cuotas al día, quienes sin dudas aman al club y que el señor Ibarra no los quiere dejar votar.

5.- La jueza que hoy suspende las elecciones dijo que las irregularidades se demostraban porque los días 26/8, 9/9, 16/9, 17/9 y 7/10 de 2021 eran días sábados o domingo en horarios no laborables. Si se ve el calendario de 2021 esos días fueron jueves y viernes. La jueza usó días del calendario 2023. Esto demuestra que la única intención es hacerle daño a los socios.

6. Como se dijo antes, el derecho a voto de los socios del club es lo más sagrado que hay y lo queremos proteger. El mismo es adquirido en forma reglamentaria con una antigüedad de 2 años y si nadie lo critica dentro del año, nadie lo puede cuestionar. Hoy pretenden hacerlo con diez mil socios, entre los que se encuentran de la categoría bebé, menor, cadete e internacional que ni siquiera votan, todo por el fin de suspender una elección. Una vez más, lo único que hacen es lastimar al hincha.

El Club Atlético Boca Juniors ha hecho todo regularmente y de acuerdo al estatuto del club y lo que la justicia ha dictaminado en 2019. Seguimos pensando que las elecciones son para todos los socios y las socias y que debe ser una fiesta y una alegría en honor y respeto a ellos. Por eso estamos esperanzados que la señora Jueza revoque su medida y podamos votar el día 3 de diciembre porque tenemos todo listo, organizado y armado para que todos puedan venir a disfrutar de ese momento.