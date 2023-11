Riquelme: "Si ellos llegan y privatizan el club, no se vota nunca más"

martes 28 de noviembre de 2023

Juan Román Riquelme ofreció una conferencia de prensa este martes para responder la decisión de la titular del Juzgado Civil Número 11 de Primera Instancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandra Débora Abrevaya, quien decidió suspender las elecciones en Boca establecidas para este domingo, y apuntó contra la oposición.

"Cuando te presentás como candidato a presidente, tenés que representar a los socios e hinchas, pero él no quiere representar a los hinchas y no quiere que los socios voten", lamentó el candidato del oficialismo.

Riquelme apuntó contra la fórmula de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, y advirtió que "si ellos llegan y privatizan el club, no se vota nunca más. Eso no puede pasar, porque el club es de los hinchas. Le vamos a pedir a la jueza que nos habilite para votar el día domingo. Y que todos estén habilitados para votar".

"Quieren que el club Boca Juniors sea el primero privado y no se vote nunca más", sentenció el ex futbolista.

Luego de las explicaciones que dio el abogado del club sobre todas las inconsistencias de la denuncia, el vicepresidente fue consultado sobre si creía que debía votarse el domingo y le repreguntó al periodista. "Creo que tiene que haber una elección el domingo", sentenció Tato Aguilera.

"Pero hay una jueza y vamos a pasar por encima de la jueza. Estas cosas solo pasan en este país. Ojalá a la 1.40 la jueza vuelva a firmar la resolución así los hinchas pueden votar. Cada cuatro años esto tiene que ser una fiesta", añadió Román al respecto.

En relación a las denuncias de Ibarra y Macri, el candidato a presidente, indicó: "Me hace sentir bien cuando pasan algunas cosas, porque siempre el tiempo demuestra que no miento. Pero me da tristeza, porque amo este país, porque nací en Don Torcuato y voy a morir en Don Torcuato, y nací bostero y voy a morir bostero".

"Tengo que dar todo lo que tengo para que el hincha siga siendo el dueño del club. Da bronca cuando hay un señor que da ordenes", sostuvo Riquelme.

Sobre la anécdota del 9 de Qatar que Macri pretendía que incorpore Boca y que el ex presidente ratificó este martes, el ex futbolista aclaró: "Yo nunca le dije 'Presi'. Él es Mauricio y yo soy Román. Él dijo que nosotros teníamos que quedar bien, pero no es así. Me parece una vergüenza que este señor me diga que traiga un amigo de él para jugar la Copa Argentina".

En este marco, el ex jugador se quejó de la protección mediática que tiene el líder del PRO. ¿Por qué no le preguntan cómo hicieron para habilitar esos 51 mil socios?. ¿No les parece raro?", señaló.

En otro tramo de la conferencia, el candidato sostuvo que su mamá le "pidió que no afloje y que gane las elecciones para que la gente esté contenta", y vaticinó: "Dije que íbamos a ganar 95 a 5, pero creo que vamos a ganar por un poco más"

Por último, Riquelme reiteró en varias ocasiones que "esta gente (por Andrés Ibarra y Mauricio Macri) no puede pisar más el club, porque no son hinchas", y otra vez se mostró en contra de mudar la bombonera. /Minuto uno