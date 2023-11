Sofía Clerici pidió que la Justicia le devuelva siete artículos de lujo que le secuestraron en un allanamiento

“Hizo un pedido para que le devuelvan las carteras. Obviamente la Justicia lo tiene que analizar, es posible que se las devuelvan. Obviamente, que quede constancia de que son de ella y que queden en poder de ella. Ella está investigada por encubrimiento de ese enriquecimiento de Martín Insaurralde”, concluyó Farella.

Sofía Clerici expuso su fetiche sexual con fotos explícitas y enloqueció a sus seguidores

Sofía Clerici bajó el perfil mediático tras su escándalo con Martín Insaurralde, pero sigue activa en las redes sociales, donde promociona la lencería que vende en su tienda y la cápsula de trajes de baño que lanzó para la temporada 2024. También muestra su costado más tierno con su gato Zeus y los animales que aparecen en su casa de Nordelta, como una comadreja bebé que debió llevar al veterinario.

Entre sus actividades en Instagram, la modelo además expone sus fetiches sexuales. Compartió fotos de sus pies recién hechos y lanzó un mensaje que encendió a sus seguidores. “Mmm, para lamerlos todos”, comentó.

Hace 10 años, en una nota para la revista Hombre, Clerici había dado algunos ejemplos de sus preferencias sexuales. “Soy sexy y tengo actitud. Creo que hay que probar de todo. Tuve relaciones con amigas, con dos chicos, con dos chicas, etc. La pasé rebien. Soy bastante brava porque no me quedó nada pendiente”, confesó en aquel entonces.

Alberto Fernández opinó del romance de Martín Insaurralde y Sofía Clerici y fue lapidario

El presidente Alberto Fernández habló del “Yategate” y sorprendió a todos. Lo hizo dos meses después de que saliera a la luz el video sexual entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici que escandalizó al mundo de la política y provocó un quiebre en la carrera del exmarido de Jesica Cirio, que ahora está siendo investigado por enriquecimiento ilícito.

“Me dio asco. Es obsceno. A mí no me importa la vida privada de la gente en lo más mínimo, pero eso es obsceno. Y más obsceno es que después aparezcan en la casa de una señorita 600 mil dólares. Son difíciles de explicar”, pronunció durante una entrevista con Oscar González Oro para El Observador.