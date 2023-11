ASPE realizará testeos rápidos y gratuitos de VIH

miércoles 29 de noviembre de 2023

El VIH es una enfermedad de transmisión sexual y la detección temprana es fundamental para acceder a un tratamiento y mejorar la calidad de vida.

En el marco del día mundial de la lucha contra el SIDA, el jueves 30 y el viernes 1 de diciembre se llevarán a cabo jornadas de información y testeos para detectar VIH en la sede de ASPE, en calle Jujuy al 457.

El testeo es gratuito y súper rápido, lleva 15 minutos y es completamente confidencial, los directores de ASPE invitan a toda la ciudadanía de Tucumán a acercarse y testearse. Acceder a un diagnóstico es un derecho para todas las personas, no una obligación.

El VIH no es igual al SIDA. Éste último es la etapa avanzada de la infección por el VIH que afecta a las personas que no acceden al tratamiento. En esos casos, las defensas se debilitan y el cuerpo adquiere enfermedades que una persona con defensas intactas no tiene. La mayoría son producidas por distintos tipos de hongos, parásitos, bacterias, entre otras.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina 140.800 personas viven con VIH y cada año se notifican 5.300 casos nuevos. Es fundamental cuidarse de manera adecuada para evitar contraer el virus. Los únicos métodos anticonceptivos que actúan como barrera ante el VIH y otras infecciones de transmisión sexual son el preservativo masculino y femenino y el campo de látex (Fuente: Cruz Roja)

