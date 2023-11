Las 10 frases de Riquelme tras la suspensión de las elecciones en Boca

Elecciones suspendidas. ¿Cómo puede ser que te vas a presentar y hacés una denuncia para que el socio no se presente a votar si vos lo representás a los socios para que voten? Imagino que será una charla rara esa si se produce. Él no quiere que los socios voten ni participen, raro muy raro”.

Qatarí ofrecido. “Me parece una vergüenza que este club es el más grande del mundo y este señor me diga: ‘Traeme a un amigo mío hacelo jugar en Copa Argentina’. Ahí demuestra todo. Decidimos traer a Benedetto cuando era el 9 que querían todos y el señor quería que traigamos al 9 de Qatar para quedar bien con su amigo, y tuvimos la suerte de traer a Cavani”.

Hostigamiento a su familia. “Hace 23 años que hay una persecución a mi familia. No pasa nada. Ya se acostumbraron, da un poquito de tristeza porque amo a mi país, nací en Don Torcuato y voy a morir en Don Torcuato, pero da tristeza que tus hijos cada vez que salgan le digas: ‘Tené cuidado que no te paren, que no te pongan algo en el auto’.

Margen de triunfo. “Vamos a venir a votar con todo el amor del mundo, hace mucho tiempo dije que íbamos a ganar 95 a 5... Me parece que vamos a ganar por un poquito más”.

Copa Libertadores. “Nos duele mucho no haber ganado la Copa (Libertadores) era el sueño y ayer quedar afuera de la que viene. El último mes nos quedamos sin nafta, pero hemos ilusionado al hincha mucho. Vamos a seguir trabajando para seguir creciendo, creo que los cuatro años han sido muy buenos”.

Superávit. “Tenemos a todos los jugadores al día, premios pagos y no le debemos nada a nadie. Aparte tenemos 28 millones en caja. Nos duele mucho no haber ganado la Copa (Libertadores) era el sueño y ayer quedar afuera de la que viene. El último mes nos quedamos sin nafta, pero hemos ilusionado al hincha mucho”.

Triunfo ante al Real Madrid. “Fue una maravilla, hice lo que me gustaba. Tuve un entrenador que nos enseñó a competir, hizo que le hincha crea que es fácil ganar la Copa. Tuve la suerte de tener compañeros que lo hacían de maravillas, y varios están acá. Por culpa de ellos los hinchas me tienen más cariño. Ese partido fue maravilloso, le ganamos al Real Madrid”.

Futuro de La Bombonera. “Si sale de acá dejamos y perdemos la historia, esto no puede pasar, a esta gente no le interesa la historia del club. Si esta gente vuelve pasáremos a ser el primer club privado del mundo. Y eso no va a pasar porque ganaremos las elecciones el domingo si nos dejan votar. Siempre sueño con que tenemos que ser más de 57 mil y pasar el récord que tiene el Barcelona. Ojalá lo podamos superar, vamos a pasar un gran día y después de ganar las elecciones voy a intentar golpear la puerta de cada uno de los vecinos, ojalá me atienden y me dejen tomar mate con ellos, y le voy a preguntar si están de acuerdo en vender su casa, porque ellos son los dueños. Si todos me dicen que están de acuerdo, agrandaremos La Bombonera. Si uno de ellos me dice que no lo invitaremos a la cancha domingos y miércoles y haremos la Bombonera nueva en el mimo lugar donde está porque esa es nuestra historia, no podemos permitir que estos tres personajes nos quiten nuestro corazón llevando la Bombonera a la otra cuadra”.