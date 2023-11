El poema picante de Silvio Soldán para una bailarina en el Bailando 2023

miércoles 29 de noviembre de 2023

Silvio Soldán y su tango fueron los protagonistas de la noche del Bailando 2023 (América TV), y Marcelo Tinelli no perdió la oportunidad de hacerlo interactuar con los participantes del certamen como fue el caso de la exnovia de Cachete Sierra, Fiorella Giménez, la cual recibió un poema subido de tono que no la incómodo.

Cuál fue el poema de Silvio Soldán a Fiorella Giménez

El famoso conductor comenzó a leer y puso énfasis en cada palabra para que la connotación sea distinta a la que se estaba leyendo. “Te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía/ Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso / Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos: los espacios más guardados donde nadie haya llegado”, comenzó a recitar el poema.

Y continuó: “Borraré con mi boca tus lunares; hurgaré entre todos tus lugares; volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide. Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. Te prometo invadirte la conciencia, regalarte mi experiencia y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza” .

Por si fuera poco, Marcelo Tinelli le pidió a Silvio Soldán que le pasara por mensaje los poemas a modo de tip para recitarle a su pareja. “Viviré para darte mi ternura, buscaré contagiarte mi locura / Lograré penetrar en la espesura de ese bosque centinela que a mí tanto me desvela / Te prometo y te digo con certeza: si no cumplo mi promesa de la mano del Eterno que me hunda en el Infierno”, concluyó con el poema.