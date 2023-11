Alerta naranja por tormentas: las recomendaciones para cuidarnos

miércoles 29 de noviembre de 2023

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja que alcanza a San Miguel de Tucumán y otras localidades de nuestra provincia ante la probabilidad de que este miércoles se registre un fuerte temporal.

Según el organismo nacional, nuestra ciudad podría ser afectada por tormentas, algunas localmente fuertes o severas, acompañadas por intensas ráfagas de viento, posible granizada, actividad eléctrica y principalmente la caída de abundante agua de lluvia en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados.

Frente a este panorama, la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán reiteró una serie de recomendaciones a la población para prevenir accidentes durante el temporal:



-Esperar a que pase la alerta meteorológica para salir a la calle.



-No buscar resguardo debajo de un árbol, ya que este puede caerse por efecto del viento o, en caso de una tormenta eléctrica, puede atraer un rayo.



-No transitar por calles inundadas, ya que el agua de lluvia arrastra sedimentos y estos pueden ser elementos cortantes, como vidrios, alambres o metales, lo que puede ocasionar accidentes.



-Si el domicilio corre riesgo de inundarse, hay que mantener todos los electrodomésticos y aparatos eléctricos en lugares elevados y que se mantengan secos, cortar el suministro de energía eléctrica y llamar a los números telefónicos de emergencia para solicitar ayuda.



-Por emergencias derivadas de estos fenómenos meteorológicos, los vecinos pueden comunicarse con la guardia de Defensa Civil municipal a los teléfonos 381-2232140 y (0381) 4239199, que atienden las 24 horas.



-Evitar subir a estructuras altas, como torres, árboles, cercos, líneas telefónicas o tendido eléctrico.



-En un auto: permanecer en el interior y estacionar en un lugar abierto, sin árboles.



-En caso de que su vehículo quede atrapado, salir y buscar un refugio seguro.



-De ser necesario circular en un vehículo, manejar a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.



-Retirar de la calle elementos que puedan obstruir las bocas de tormenta.



-Evitar tocar postes de luz y árboles.



-No movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

Mapa de lluvias en vivo