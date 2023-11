Cómo avanza la causa contra David Nalbandian por acoso sexual y hostigamiento

miércoles 29 de noviembre de 2023

Anteriormente, Araceli Torrado, la ex pareja de David Nalbandian, presentó una denuncia acusándolo de colocar una cámara espía en su habitación. Como parte de este incidente, se hicieron públicas conversaciones entre el deportista y la modelo, en las cuales él admite haber instalado el dispositivo.

Después de la difusión del escándalo, Nalbandian habló con el medio Clarín y dijo: "Ya hay un dictamen del juez, fíjense bien antes de hablar", en referencia a la decisión de la Justicia de archivar la denuncia por parte de Torrado.

Consultado sobre el motivo por el que ahora salió el caso a la luz, fue más allá: "Quieren plata y fama".

El medio consultó al Ministerio Público porteño sobre la denuncia y esta fue la respuesta: "La denuncia fue archivada dos veces. Una ex pareja denunció, se la archivaron. La fiscalía de Cámara revisó y otra vez se lo archivó. La fiscalía sostiene que rogar para volver no es hostigamiento por violencia de género".

POLÉMICA

La conversación entre Torrado y Nalbandian

Como parte de la denuncia, Torrado incluyó un video en el que se muestra el momento en que su hermano desmonta el conducto de ventilación de su habitación y descubre la cámara. Además, adjuntó grabaciones de audio de WhatsApp y una conversación telefónica con Nalbandian en la que él reconoce el incidente.

"¿Querés que sea honesto? La pusimos ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet que no se puede ver. Así que no vi absolutamente nada", mencionó el ex tenista en la llamada.

"¿Con qué fin hiciste esto? ¿Sos un degenerado que querés verme en bolas cuando duermo, tenés morbo de verme con alguien o ver si traía chabones? Contame la posta", le preguntó Torrado. "La posta es... Hay un montón de veces que no te entiendo. Con la única intención que fue, es de entenderte un poco más, de empatizar un poco más de alguna manera", explicó Nalbandian.

El caso de Nalbandian

David Nalbandian, el extenista argentino y número tres del mundo, fue denunciado por su Araceli Torrado por acoso sexual y hostigamiento.

El cordobés es acusado por su expareja tras haberle instalado una cámara de seguridad en su departamento para controlar los movimientos desde su teléfono celular. El acusado admitió el hecho en un mensaje de audio, según informo el medio C5N.

Torrado y Nalbandian estuvieron en pareja desde septiembre del 2022 hasta junio de 2023, según se indica en la denuncia. Alquilaban un departamento en Palermo, lugar que Torrado habitó hasta después de la separación, hasta conseguirse otro lugar donde vivir.

Según relata Torrado, un día le llamaron la atención luces que provenían de una rejilla de ventilación cuando se encontraba con su hermano. Al abrir el ducto, se encontraron con una cámara de seguridad instalada y conectada con varios cables para ser monitoreada en directo.

La denuncia fue presentada ante el ministerio público fiscal, donde primeramente fue archivada por falta de pruebas. Luego, con los audios y los mensajes de Nalbandian admitiendo lo sucedido, la apelación de la denunciante -junto a su abogado Martín Olari- logró que se le dé intervención a un juzgado para que comience con la investigación.

Qué dice la denuncia

Según Araceli Torrado, la relación con David Nalbandian comenzó en septiembre del año pasado. "Decidí separarme en julio de este año", relató la denunciante y agregó que "lo que lucía como una ruptura amistosa, fue enturbiándose día a día".

En cuatro años las denuncias por violencia familiar y de género crecieron casi un 170%

También contó que el cordobés le reclamaba "insistentemente" y vigilaba sus movimientos y actividades.

La sospecha de una cámara de seguridad comenzó cuando "el empleado de vigilancia del edificio me confesó que Nalbandian le pedía las cámaras de seguridad para ver mis movimientos", detalló.

"El terror que provocó en mí fue indescriptible: No solamente me estaban vigilando, sino que pudieron verme desnuda", expresó la denunciante sobre su situación. Todavía no se conoce la versión del ex tenista.

Araceli Torrado rompió el silencio

Araceli Torrado no ha hablado con los medios, pero sí se ha manifestado en las redes sociales con una breve publicación que dice: "Ante las consultas que estoy recibiendo por los hechos de los que fui víctima y que tienen como autor a David Nalbandian, quiero informarles que estoy llevando adelante las acciones judiciales, penales y civiles correspondientes".

Y cerró: "Gracias por preocuparse y brindarme su apoyo en este momento".