“Flowers” de Miley Cyrus es la canción más escuchada del 2023

miércoles 29 de noviembre de 2023

Taylor Swift se quedó con el primer lugar como la artista más escuchada a nivel mundial. De esta forma, la estadounidense superó a Bad Bunny, quien había ostentado la primera posición en los últimos tres años.

Ahora bien, el tema preferido a nivel global fue “Flowers”, de Miley Cyrus, con 1.600 millones de reproducciones desde su lanzamiento en enero de este año, al mismo tiempo que Bizarrap y su impresionante sesión con Shakira, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, que terminó en la novena posición.

El segundo lugar fue para “Kill Bill” de la estadounidense Sza, “As it Was” de Harry Styles, que se mete en esta clasificación por segundo año, tras ser la más escuchada de 2022, y “Seven”, del surcoreano y exmiembro de BTS Jung Kook, en el cuarto lugar.

Canciones más escuchadas en el mundo en 2023:

“Flowers” - Miley Cyrus

“Kill Bill” - SZA

“As It Was” - Harry Styles

“Seven (feat. Latto)” - Jung Kook y Latto

“Ella Baila Sola” - Eslabón Armado y Peso Pluma

“Cruel Summer” - Taylor Swift

“Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage)” - Metro Boomin con The Weeknd y 21 Savage

“Calm Down (con Selena Gomez)” - Rema y Selena Gomez

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ - Bizarrap y Shakira

“Anti-Hero” - Taylor Swift

El gran éxito de Miley Cyrus

La cantante estadounidense lanzó en enero “Flowers”, un hit que fue el primer corte adelanto de su disco Endless Summer Vacation. El material, publicado en marzo, tuvo una buena recepción por parte de los fans y de la crítica especializada.

En mayo, te contamos que “Flowers” se convirtió en la canción que más rápido alcanzó los 1.000 millones de reproducciones en la historia de Spotify. “Algunas flores nunca se marchitan”, escribió la cantante en un posteo en sus redes sociales. También agradeció a los fans en el mensaje que se destaca junto al gráfico “Billions Club”. Los seguidores la felicitaron por este importante logro para su carrera.

“Flowers” alcanzó el hito de mil millones de reproducciones en un récord de 112 días desde su lanzamiento el 12 de enero como simple de su último disco. Desde entonces, Miley Cyrus pasó ocho semanas no consecutivas en el número 1 en el Billboard Hot 100 y encabezó las listas globales de Billboard durante aún más tiempo, con 12 semanas en el Global 200 y 13 en el Global de los Estados Unidos. El éxito tuvo su videoclip lleno de referencias a su pasado junto a Liam Hemsworth, sin olvidar que la estrenó precisamente el día del cumpleaños del actor

SEGUÍ LEYENDO

Ultimas noticias