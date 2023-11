Andrés Ibarra aseguró que quiere "votar el domingo"

Andrés Ibarra en A DOS VOCES: "El comentario de Riquelme sobre la privatización de Boca es una absoluta mentira"https://t.co/ZHMqlp0PT4 pic.twitter.com/DAmA4UpaSx — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 30, 2023

El ex funcionario nacional también desmintió la historia del 9 de Qatar, más allá de que fue ratificada por el propio Macri. “La mentira que dijo sobre el presidente, mi compañero de fórmula, acerca del tema de Qatar. Absolutamente falaz. ¿Cómo le va a pedir eso? Es una cuestión de sentido común. Hay una negociación donde Qatar como sponsor ofrecía el doble y un pedido que le trasladó para decirle ‘por qué no te fijas’. Era una decisión del técnico que podría ponerlo o no ponerlo. Pero era parte de una negociación con el sponsor”, argumentó./ Minuto Uno