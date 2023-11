Fátima Florez hará su primera aparición en TV como “primera dama”

jueves 30 de noviembre de 2023

La imitadora y humorista Fátima Florez hará su primera aparición en televisión como primera dama en los próximos días en un reconocido reality.

La novia del presidente electo, Javier Milei, se mostrará de una manera distinta en el mundo del espectáculo.

"Fátima reaparece la semana próxima en el Bailando 2023. Será su primera aparición como primera dama", informó el periodista y conductor Ángel de Brito en su cuenta de la red social X, antes llamada Twitter.

"La temporada se va a hacer pase lo que pase", había agregado el hombre días atrás, ya que había dudas sobre si iba a continuar con su carrera profesional luego de concretarse la victoria en las urnas del libertario.

Florez realizará sus shows en Mar del Plata, donde debutará el 27 de diciembre.

“De ninguna manera abandonaría mi carrera”

Flórez aseguró en los últimos días que "de ninguna manera abandonaría" su carrera artística, al dar detalles sobre su relación con el economista.

"Ambos trabajamos mucho y encontramos nuestros momentos. Nos divertimos, intentamos no hablar del trabajo. De ninguna manera abandonaría mi carrera", reveló en una entrevista con la revista Caras.

"Soy la novia de Javier, lo voy acompanñar sentimentalmente, emocionalmente y físicamente (risas)", agregó.

La humorista destacó que haber conocido a Milei representó "la llegada de un gran amor". Así, destacó que conectan desde "la espiritualidad, el amor y el sentido del humor".

Sobre la Presidencia de su pareja, dijo: "Como lo conozco mucho a Javier como persona y sé de su honestidad, honradez e inteligencia no tengo dudas que estas condiciones personales van a hacer de él un gran Presidente. Javier es muy carismático, me genera una gran admiración, me encanta verlo en el escenario. Su esencia es ser genuino y espontáneo".