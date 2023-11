La ONU confirmó que 2023 es el año más caluroso de la historia

jueves 30 de noviembre de 2023

La cumbre de cambio climático en Dubai comenzó con un discurso grabado del Secretario General de las Naciones Unidas, Antònio Guterres: “El estado del clima mundial en 2023 es crudo y claro: las cosas van tan deprisa que, un mes antes de que acabe el año, ya podemos afirmar que 2023 será el año más caluroso de la historia de la humanidad. El nivel del mar ha alcanzado máximos históricos, y el aumento se está acelerando y los niveles de hielo marino en la Antártida han alcanzado un mínimo histórico. Estamos viviendo el colapso climático en tiempo real, y el impacto es devastador.”

El mensaje fue emitido previo a la inauguración oficial de la cumbre y durante la presentación del Informe Preliminar del Clima que cada año presenta la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés).

El reporte confirma lo que los científicos y diferentes organismos técnicos meteorológicos dicen desde hace dos meses: 2023 va camino de ser el año más cálido jamás registrado.

“Los datos recabados hasta finales de octubre muestran que el año en curso se situó aproximadamente 1,40º C (con un margen de incertidumbre de ±0,12° C) por encima del valor de referencia representativo de la era preindustrial (1850-1900). Al comparar el año 2023 con 2016 y 2020, los años más cálidos hasta la fecha, la diferencia es tan importante que, con toda probabilidad, los valores que se registrarán en los dos últimos meses del año no repercutirán en la clasificación”, indica el informe.

Los últimos nueve años, de 2015 a 2023, han sido los más cálidos de los que se tiene constancia. Además, es probable que el efecto de calentamiento del Pacífico por el fenómeno de El Niño — que comenzó durante la primavera de 2023 del hemisferio norte y rápidamente cobró fuerza durante el verano — intensifique todavía más el calor en 2024, dado que sus impactos en las temperaturas mundiales suelen ser más importantes después de que el episodio haya alcanzado su punto álgido.

Guterres, quien estuvo hasta hace unas horas en la Antártida, advirtió de esta manera a los líderes del mundo que se reúnen aquí a acelerar la acción climática y a tomar determinaciones contundentes para intentar detener la suba de la temperatura promedio global en 1.5ºC.

“Este año, comunidades de todo el mundo se han visto azotadas por incendios, inundaciones y temperaturas abrasadoras. El calentamiento global récord debería provocar escalofríos a los líderes mundiales. Y debería impulsarlos a actuar. Tenemos la hoja de ruta para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC y evitar lo peor del caos climático.

Pero necesitamos que los líderes den el pistoletazo de salida en la COP28 a una carrera por mantener vivo ese límite”, sostuvo.

El Secretario General de la OMM, Petteri Taalas indicó en una conferencia de prensa en Dubai: “No son meras estadísticas. Corremos el riesgo de perder la oportunidad de salvar nuestros glaciares y frenar el aumento del nivel del mar. No podemos volver al clima del siglo XX, pero debemos actuar ahora para limitar los riesgos de un clima cada vez más inhóspito en este siglo y en los venideros”.

“Los fenómenos meteorológicos extremos destruyen vidas y medios de subsistencia a diario. Por tanto, es preciso velar por que todo el mundo esté protegido mediante servicios de alerta temprana”, explicó.

Los niveles de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero que retiene el calor en la atmósfera, son un 50 % superiores a los de la era preindustrial. Y a raíz de su prolongado período de vida, las temperaturas seguirán aumentando durante muchos años.

Para Guterres, el objetivo a perseguir en esta cumbre radica en triplicar la inversión en energías renovables para 2030; eliminar progresivamente los combustibles fósiles y diseñar un sistema de alerta temprana para 2027. “Todos los países en desarrollo vulnerables deben contar con el apoyo que necesitan para desarrollar y aplicar un plan de inversión para la adaptación antes de 2025. Los líderes deben poner en marcha el Fondo de Pérdidas y Daños con contribuciones generosas y tempranas.”, agregó el secretario general.

En 2022, el incremento de capacidad en cuanto a energías renovables fue de casi un 10 %, siendo la energía solar y la energía eólica las más destacadas.

La versión provisional del informe de la OMM sobre el estado del clima mundial se publicó para fundamentar las negociaciones de la COP28 de Dubái. En esa publicación se combinan aportaciones de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), los Centros Regionales sobre el Clima (CRC), los asociados de las Naciones Unidas y destacados científicos especializados en clima. Las cifras relativas a la temperatura son el resultado de la consolidación de seis importantes conjuntos de datos internacionales.

La versión definitiva del informe sobre el estado del clima mundial en 2023, así como los correspondientes informes regionales, se publicarán en el primer semestre de 2024. /Infobae