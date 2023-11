Messimanía en EE.UU: Inter de Miami agotó los abonos para la próxima temporada

La pasión por Lionel Messi en la MLS continúa en ascenso, y el fervor explotó con la noticia de que los aficionados de Inter Miami han agotado los abonos para la temporada 2024 del equipo. El astro argentino, que transformó cada ciudad que visitó durante el primer semestre, ha llevado a los hinchas a reservar sus lugares sin siquiera conocer el calendario confirmado por la liga.

En un anuncio oficial realizado este jueves, la franquicia estadounidense comunicó que la demanda por los abonos de la próxima temporada, la cual marcará el debut completo de Messi desde el inicio, ha superado todas las expectativas. Además, se ha lanzado un registro para los interesados en obtener información sobre el remanente de tickets que se pondrán a la venta para los partidos en el estadio DRV PNK.

