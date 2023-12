En Boca aseguran que "todavía no está descartado que se vote el domingo"

Comunicado oficial en El Canal de Boca sobre las elecciones 2023 https://t.co/DsvjSrtEnL — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 1, 2023

En tanto, Walter Krieger, abogado del oficialismo, explicó que "la respuesta de la oposición, ante la movilización de los socios del interior y el esfuerzo que hicieron para venir, fue que ’no les importa eso’".

El secretario General de Boca, Ricardo Rosica, aseguró que no van "a permitir que ni un solo socio en el padrón electoral no pueda ejercer su derecho", y lamentó: "No vamos a poder votar el domingo. Del padrón no va a salir ni un solo socio. Quieren proscribirlos".

Qué dijeron desde la oposición tras la conciliación

Este mismo jueves, el candidato a presidente por Unidos por Boca, Andrés Ibarra, aseguró que plantearon varias soluciones pero que la actual dirigencia se negó.

"Hoy propusimos votar el domingo 3 sin trampas, pero el oficialismo se negó a corregir las irregularidades existentes en el padrón", sostuvo en las redes sociales quien encabeza la lista opositora. Además, agregó: "También propusimos un peritaje con la presencia de ambas partes, pero el oficialismo nuevamente se negó".

"Yo tengo una gran indignación. Unidos por Boca quería y quiere votar el domingo. Nosotros hicimos este pedido a la jueza que había suspendido las elecciones y que hizo un peritaje, con la idea de que viniese con una propuesta de solución a ese truchaje que hicieron con el padrón, con esos 13.000 socios que metieron por la ventana", disparó./ Minuto Uno