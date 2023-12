Por miedo a cortes de luz ya hay una alta demanda de generadores

viernes 01 de diciembre de 2023

A medida que se acerca el verano -y ante la evidente ola de calor que sufren países vecinos como Brasil- empieza a crecer la intriga y la preocupación sobre cómo impactarán las altas temperaturas en la vida diaria de la gente. El mal recuerdo de otros veranos con cortes de luz se suma, además, a los comentarios recientes de Diana Mondino (futura Canciller de la Argentina) y por José Luis Manzano (Edenor), sobre la debilidad de la red energética ante un escenario de marcas extremas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya confirmó que el país va a registrar temperaturas superiores a las normales y cercanas a valores extremos durante el verano que comenzará en menos de un mes. Ante la potencial vulnerabilidad de la provisión de energía, ya hay inquietudes de la gente por buscar alternativas, como la posibilidad de adquirir un grupo electrógeno.

Ya en 2023 el calor rompió récords históricos con 28 grados de mínima en marzo; en contraste, se dieron durante meses cortes de luz en varios puntos de Ciudad y GBA. Muchos de ellos afectaron a Villa Lugano, Villa Devoto, Villa del Parque y zonas del Gran Buenos Aires.

En el mes de febrero se informaba sobre que más de 40.000 usuarios de la Ciudad y el conurbano bonaerense tenían problemas con el suministro eléctrico. Hasta llegaron a ocurrir incidentes con la policía y cortes de autopistas que duraron días debido al reclamo de la gente. Muchos pidieron resarcimiento económico a empresas como Edesur por el daño irreparable a artefactos eléctricos.

Ahora, ese temor vuelve a hacerse latente en el arranque de diciembre. Esta semana, José Luis Manzano, dueño de Edenor, fue tajante respecto a la posibilidad de que el calor pueda volver a producir cortes.

"La red de Edenor es una red buena para 42 grados de temperatura, pero si hay 44 o 45 como en Europa, vamos a bailar, vamos a tener un fin de año espantoso", enfatizó.

Este comentario no fue el único que en las últimas horas puso en alerta a vecinos y comerciantes de todos los lugares del país.

En una conferencia realizada por la Unión Industrial Argentina, Diana Mondino, futura Canciller del país, dio un aviso a los industriales: "En enero y febrero el que no tenga un generador vaya comprándolo. Porque si se llega a reactivar un poquito la industria, no hay para todos. No alcanza lo que hay".

Las declaraciones de Mondino rápidamente se viralizaron en redes sociales y los usuarios comenzaron a especular sobre la posibilidad de que ese escenario se materialice, no solo para los industriales sino también para el común de la gente.

En 2014, ya se conocía que grupos de vecinos pagaban a través de expensas la compra de generadores eléctricos en medio de olas de calor en el verano. Desde entonces, los cortes de luz se fueron profundizando y haciéndose cada vez más extensos a través de los días. Las alarmas, ahora, parecen haber vuelto a encenderse.

"Hoy fue un infierno con respecto a las consultas. Muchos llamaron hoy por este tema, para preguntar por generadores por lo que dijo Mondino. A mí me parece apresurado hacer un comentario de ese tipo, porque la gente se enloquece muy rápido", cuenta quien tiene a cargo Grupo Electrógeno Marsiglione.

El comercio actualmente trabaja a precio dólar porque meses atrás los proveedores les venden los materiales en ese tipo de moneda: "Al tener que comprar de ese modo tenemos que vender también con ese tipo de moneda, o en pesos pero al tipo de cambio no oficial".

Consultados por los precios de los equipos para el verano, explica: "Un grupo electrógeno que sirva para salir de una emergencia y abastezca televisor, heladera y un freezer está saliendo 900 dólares. En este caso la potencia es de 3.000 watts. Pero para un comercio va a depender siempre de lo que se quiera abastecer, por ejemplo, una heladería puede andar en el orden de los 3.500 dólares para un equipo de 8.000 watts"

Además, los equipos que tienen una potencia aparente de entre 30 y 50 kva puede llegar a costar 12.000 dólares.

En Gaucho Multirep, la lista de precios que se comparte está en pesos y desde septiembre hasta noviembre percibió aumentos generales en todos sus equipos.

Actualmente, un grupo domiciliario promedio de 6.500 watts vale 748.000 pesos, cuando en septiembre valía 600.000 pesos. En el caso de los grupos electrógenos para comercios pequeños lo están vendiendo en 9.900.000 pesos, cuando en septiembre salía 8.000.000 pesos.

Un grupo electrógeno industrial para alguna fábrica no tan grande con unos 200 kva se vendía a 18.000.000 pesos en septiembre pero ahora sale 20.700.000 pesos.

Desde este comercio aseguran que la situación respecto a la venta de generadores eléctricos de cara al verano puede ponerse complicada: "Hace dos meses no se aprueba nada en términos de restricciones a las importaciones y eso más el problema con el tipo de cambio puede generar que finalmente haya faltante de stock en poco tiempo". / Clarín