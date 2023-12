Hamas compartió un crudo video del papá del bebé argentino que habría muerto en cautiverio

Tras comunicar que los argentinos Kfir, de 10 meses y Ariel, de 4 años, murieron en la Franja de Gaza junto a su madre Shiri, el grupo terrorista Hamás difundió un desgarrador video con el padre de la familia, Yarden Bibas.

El hombre de 34 años, quien también está secuestrado por la organización, realiza una fuerte acusación contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El clip fue compartido por las Brigadas Qassam, brazo armado de Hamás.

"Usted (Netanyahu) bombardeó y mató a mi esposa y mis dos hijos; ellos eran mi vida... Te pido que devuelvas sus cuerpos para sepultarlos en Israel", dijo Bibas.

Qassam Brigades shared a video message from Israeli hostage in #Gaza Yarden Bibas, whose wife, Sherry, and his two children, Kfir and Ariel, were killed by #Israeli air strikes blaming PM Netanyahu for what happened for his wife and children saying that Hamas offered to return… pic.twitter.com/fe0N7xsV6e