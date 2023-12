¿Sergio Massa se iría a vivir al exterior?

viernes 01 de diciembre de 2023

Sergio Massa habló por primera vez, tras el balotaje, sobre su futuro una vez que deje su cargo en el Ministerio de Economía, cuando asuma el nuevo gobierno el próximo 10 de diciembre. En ese sentido, confirmó que tiene tres ofertas del sector privado para trabajar en el exterior. También adelantó que relanzará la Fundación Encuentro.

La primera declaración pública dada por el ex candidato presidencial de Unión por la Patria, luego de haber alcanzado el 44,35% de los votos en la disputa electoral que lo enfrentó a Javier Milei, tuvo lugar mientras salía de la sede del ministerio que dirige. "Estoy evaluando qué es lo más conveniente para mi vida personal y para mi familia”, sostuvo.

El futuro de Sergio Massa: ¿Tendrá participación política?

Durante la noche del domingo en el que se conocieron los resultados del escrutinio provisorio, en el acto en el que reconoció la victoria del candidato liberal, Massa ya había dado un alguna pista sobre su futuro. "Quiero contarles, desde lo personal, que hoy termina una etapa en mi vida política. Seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades. Sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional y el federalismo”, había anticipado en su discurso desde el bunker al dar a conocer la derrota", afirmó en esa oportunidad.

En ese sentido, en las recientes declaraciones reveló que no se alejará totalmente de la vida política, ya que tiene planeado “volver a poner en marcha la Fundación Encuentro”, un think tank propio que había lanzado en 2020. "Vamos a trabajar en propuestas e ideas, como siempre lo he hecho. Siempre hice política sobre la base de hacer o proponer, eso será en todo caso un aporte mío para la nueva etapa de la Argentina”, agregó.

¿Qué va a hacer Massa cuando deje el Ministerio de Economía?

En los últimos días circularon versiones, que la semana pasada fueron publicadas en la revista Forbes, que indican el interés de tres fondos de inversión estadounidenses interesados en el trabajo de Massa y en las inversiones en América Latina, entre ellas, en el Renaissance Fund de Greylock Capital Management.

Hans Humes, el CEO de esta compañía, conoce a Massa desde 2017, elogió sus habilidades y confirmó la importancia del aporte que podría brindar el ministerio. “Creemos que sería una gran incorporación para nosotros”, declaró la semana pasada a la misma revista.

"Sabemos que otras instituciones están hablando con él sobre oportunidades futuras. Pero dada la estructura única de nuestro fondo, estamos seguros de que es el ajuste óptimo para alguien de sus habilidades”, añadió.

Fuente: Ámbito