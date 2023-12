Todavía no hay fecha cierta para las elecciones en Boca

sábado 02 de diciembre de 2023

Las elecciones en Boca no se realizarán este domingo y hasta pueden ser pospuestas para los primeros meses de 2024. Después de los tironeos, las denuncias y los artilugios legales, y luego de una audiencia tensa, compleja y con poca voluntad de negociación que se extendió durante alrededor de cuatro horas, no hubo fumata blanca entre los representantes de la fórmula oficialista, compuesta por Juan Román Riquelme y Jorge Ameal, y la opositora, integrada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. La mediación fue muy tensa y, por momentos, muy subida de tono. Y aunque ambas partes coincidían en que a nadie le servía un escenario de indefinición, con la posibilidad de que todo se retrase tanto (en Independiente, por ejemplo, fueron 10 meses), no lograron ponerse de acuerdo.

A partir de ahora se abren dos caminos posibles: que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revoque la medida de la jueza (si determina que no hay elementos suficientes para suspender las elecciones) o que la confirme. Sea la decisión que sea, esto podría llevar 72 horas hábiles, es decir una fecha cercana al 6 de diciembre.

De todos modos, los letrados xeneizes propusieron ante la jueza Abrevaya que esos 3.600 socios “observados” sufraguen este domingo en una mesa designada para tal fin y que sea la Justicia la que defina más adelante si esos votos cuentan como válidos. Del lado de Andrés Ibarra y Mauricio Macri rechazaron ese pedido e insistieron en la idea de apartar del padrón a los 13.364 que habrían pasado a activos de manera irregular. En última instancia, la oposición ofreció llevar a cabo una nueva evaluación del padrón a cargo del perito oficial y que cada lista designe a un consultor técnico que testifique y participe del procedimiento. La idea, de hecho, era realizar el peritaje este mismo jueves, pero el perito oficial recién estaba disponible para este viernes a las 14. Ante la falta de entendimiento, la jueza dio por concluida la conciliación y las elecciones en Boca quedaron stand by.

