Carolina Piparo rompió el silencio tras su frustrada designación en ANSES

Carolina Piparo tenía todo listo para desembarcar en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) apenas horas después del balotaje. Había sido confirmada por el propio Javier Milei para integrar su gabinete y hasta agendó una reunión con la titular saliente, Fernanda Raverta. Sin embargo, esa designación se cayó.

Recién este sábado, la diputada nacional por La Libertad Avanza se pronunció al respecto y dejó en claro que respeta “las decisiones del presidente electo” y que seguirá “defendiendo las ideas del liberalismo” desde su banca en el Congreso.

El lunes 27 me reuniré con Fernanda Raverta para iniciar la transición. A los trabajadores de @ansesgob que cumplen con sus tareas les quiero comunicar que no se dejen atemorizar por campañas del miedo ni trascendidos. Como siempre, en cada lugar que estuve, voy a dar lo mejor de…

“No se borran tuits, fue un honor que el presidente electo me haya considerado en un primer momento para conducir el Organismo, pero respeto sus decisiones y le deseo la mejor de las gestiones a Osvaldo Giordano y equipo. Tal como me comprometí en 2021, seguiré defendiendo las ideas de la libertad desde mi banca. Slds (sic)”, fue el mensaje que emitió ante un pedido de sus seguidores.

