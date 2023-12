Con la presencia de Riquelme, los hinchas de Boca hicieron un banderazo en La Bombonera

Este domingo un grupo de hinchas de Boca Juniors autoconvocados realizan una marcha hacia La Bombonera en descontento con la medida cautelar que suspendió las elecciones en el club que debieron llevarse a cabo este domingo en el estadio. En la manifestación de los hinchas está presente el candidato a presidente, Juan Román Riquelme, que este sábado confirmó su presencia mediante un video difundido en las redes sociales.

“Le quiero mandar un beso gigante a todos los hinchas de Boca. Decirles que me siento muy, pero muy orgulloso de ser un bostero más. Sé que se están convocando para el domingo a las 4 de la tarde para ir a nuestro estadio. Como hincha de Boca voy a ir a ser uno más de ustedes. Les mando un beso gigante, el domingo nos veremos”, contó el actual vicepresidente primero de la entidad.

La marcha de los simpatizantes tiene como epicentro el Parque Lezama y desde allí se llevará a cabo una caminata hasta el estadio. Como lo anticipó, Riquelme estará junto a la gente y es posible que por la noche haga un discurso delante de los hinchas.

Además de exhibir pancartas, los simpatizantes boquenses entonaron también canciones de cancha junto a cánticos en contra del expresidente Mauricio Macri, compañero de fórmula de Andrés Ibarra. “Aunque Macri no quiera, vamos a votar”, fue una de las melodías que más resonaba, copla que tiene cierta similitud con un irónico spot de campaña del oficialismo que se hizo viral en la mañana del domingo a través de las redes sociales.

LOCURA EN LA MARCHA POR LA PRESENCIA DE RIQUELME

El ídolo de Boca se sumó a la movilización de los hinchas con destino a la Bombonera, en rechazo de la suspensión de las elecciones. pic.twitter.com/Q8hVee2VPH — TyC Sports (@TyCSports) December 3, 2023

Bajo el slogan “Macri, yo te voto si…”, el video se vale del testimonio de cinco aparentes socios del Xeneize, quienes les ponen condiciones al también fundador del Pro para confiarles sus respectivos sufragios. “Macri, yo te voto si también me pones de 9 en Boca”, es el primero de los mensajes que lanza el metraje, en clara alusión a la intención del Macri de incorporar al 9 de Qatar en el plantel de Boca a cambio de que Qatar Airways siguiera siendo sponsor del club.

“Macri, yo te voto si haces que la jueza amiga tuya me solucione unos quilombitos que tengo”, dice un segundo hincha. “Macri, yo te voto si me pones en la lista como metiste a todos tus amigos”, le pide un siguiente. “Macri, yo te voto si le pinchas el teléfono a mi ex”, suma otra simpatizante. “Macri, yo te voto si me das un carguito cuando vuelvas a hacer política en club”, corona un último fanático, para dar paso a la frase final del video: “Macri, yo te voto si dejás de ser Macri”.

La razón de esta convocatoria no es solo la suspensión de los comicios, sino también expresar su malestar ante una posible intervención del club por parte de la Justicia. Cabe recordar que el jueves los representantes del oficialismo, cuyos postulantes son Riquelme y Jorge Ameal, no se pusieron de acuerdo en la mediación con sus pares que patrocinan a la lista opositora con Andrés Ibarra, candidato a presidente, y Mauricio Macri, a vice.

La medida cautelar que suspendió el acto electoral fue por una medida cautelar de la jueza Alejandra Abrevaya luego de una denuncia de Ibarra, que afirmó que hay irregularidades en el padrón de socios habilitados para votar. La oposición afirmó que son uno 13 mil socios que están en esa condición.