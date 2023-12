Milei, Trump y Johnson: un diario británico ironizó sobre el vínculo entre ideología y cabellera

domingo 03 de diciembre de 2023

La revolución que generó en Argentina el triunfo del flamante presidente Javier Milei fue el disparador para una nota que escribió el periodista británico Andrew Anthony en el diario The Guardian sobre la cabellera del líder de La Libertad Avanza (LLA) y otros dirigentes mundiales de derecha que tuvieron una fuerte ascendencia en el escenario político mundial en la última década.

“‘El populismo tiene que ver con el cabello’: lo que los líderes de derecha intentan decirnos con sus peinados salvajes”, dice el título de la irónica nota publicada este domingo y que busca hacer retrato de lo que los referentes políticos quieren expresar a través de sus looks.

Anthony plantea que en los últimos años “se ha llenado de políticos populistas de derecha que buscan atención” y que el fenómeno que los llevó al poder tiene como característica distintiva “el papel fundamental del corte de pelo”. “El ex ministro conservador Rory Stewart reconoció este hecho la semana pasada en el podcast The Rest is Politics, cuando declaró: “El populismo tiene que ver con el cabello”, indicó el prestigioso periodista.

“Milei, que hizo campaña con una motosierra, tiene cara de granjero o de ladrón armado, pero pelo de bajista de una banda de heavy metal que ahora se gana la vida en el circuito de pubs”, indica. En su crónica específica que esa cabellera “grita inconformismo, pero también sugiere cierto encanto irreverente”.

Durante la nota, hace referencia también al ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson, de quien dice que “se dio cuenta desde el principio de que la política era una rama del teatro y que los mejores actores construyen sus personajes en torno a rasgos físicos”. Y agregó, en esa línea, que “su indomable techo de paja se convirtió en símbolo de una mentalidad independiente”. “Parecía haber una relación inversa entre su preocupación por la ambición personal y la atención dedicada a arreglarse el cabello. Fue una especie de doble engaño inspirado”, destacó el periodista.

El ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson

“No hay nada más sospechoso que un hombre que parece tener el pelo demasiado cuidado”, dijo Alexandra Shulman, ex editora de Vogue. Pero, ¿qué pasa con el hombre que oculta sus dudosas intenciones bajo el pretexto de un desaliñado tonsorial (NdeR: relativo a la barbería y peluquería)?”, dice uno de los testimonios de la nota. La periodista sostiene en la nota que “es una conciencia de la imagen” y que “ese tipo de cabello te distingue y te convierte en un personaje ampliamente reconocido”.

El periodista de The Guardian sostiene: “A la mayoría de los políticos les gusta repetir como un loro el poco convincente mantra de que lo importante es la política, no la personalidad, pero en el caso del populismo, que tiende a ser incompleto en cuanto a planes y programas, el carisma performativo adquiere una importancia aún mayor”.

Tim Bale, profesor de política en la Universidad Queen Mary de Londres, subraya en la nota que “todos los políticos tienen una marca, pero cuando eres un político populista, tiene que ser de gran tamaño, y el cabello de gran tamaño es parte de esa marca”. En ese sentido, señala: “Te hace reconocible para la gente que presta poca atención a la política”.

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump

“En esta era de marcas de celebridades, muchas de las técnicas de promoción utilizadas en el mundo del espectáculo y el marketing han sido adoptadas por políticos que buscan generar un impacto directo en el público."

El periodista británico afirma en la nota de The Guardian que “al fin y al cabo, al populismo le preocupa principalmente fomentar la idea de que una persona excepcional –o al menos una persona con un cabello excepcional– puede superar todos los aburridos procedimientos de la gobernanza democrática y transformar una nación mediante la pura fuerza de la personalidad”.

“El cabello ha sido un símbolo de virilidad y masculinidad desde los días de Sansón, y en la era de la televisión su ausencia ha sido vista como una debilidad política, una especie de kriptonita electoral./Infobae