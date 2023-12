Pico Mónaco y Diana Arnopoulos confirmaron que esperan su segundo hijo

Por su parte, Arnopoulos había publicado en su perfil otras postales donde posaba con su incipiente pancita y Mónaco le da besitos a su vientre: “Our little angel is on its way” (“Nuestro pequeño angelito está en camino”), había expresado la modelo con mucha alegría.

A comienzos de año, la familia había celebrado el primer año de vida de Noah, su hijo, con un festejo íntimo con sus seres queridos. La fiesta se hizo en Tandil, la ciudad donde nació el extenista. En sus redes sociales, la modelo mostró parte del detrás de escena de este día. La foto más destacada fue junto a su esposo, quien sostenía a su hijo en brazos, junto a una torta decorada con animales. Entre los diversos juegos con los que contó el momento, el pequeño Mónaco también disfrutó de un pelotero.

Historia de amor

El deportista y su esposa, la modelo franco-griega, Diana Arnopoulos comenzaron su relación a principios de 2019 y se casaron a mediados de 2020, a poco más de un año de conocerse. La gran celebración se llevó a cabo en el estado de Florida, en Estados Unidos, lugar donde estaban conviviendo en medio de la pandemia del coronavirus. Los jóvenes fueron quienes anunciaron la sorpresiva noticia con fotos a través de sus respectivas redes sociales.

“Mi compañera para toda la vida. Mr. & Mrs. Mónaco”, había publicado el extenista en la red social junto al emoji de un anillo, acompañado por una imagen en la que se los ve sonrientes y abrazados. Luego, subió otra foto en las stories, en donde deja ver en primer plano unos brillantes anillos.

Luego de terminar su relación con Carolina Pampita Ardohain, Mónaco cambió su estilo de vida: decidió bajar su alto perfil mediático y optó por dejar de aparecer en televisión. Por esa razón abandonó su faceta de conductor de televisión, y se radicó en los Estados Unidos junto a Diana.

La joven modelo estudió en París y Nueva York, y desde hace algunos años vive en Miami, en donde trabaja como modelo y tiene su propia marca de indumentaria femenina y accesorios. Además, con sus 144 mil seguidores en Instagram, trabaja como influencer de distintas marcas que la contratan para promocionar sus productos en las redes sociales.