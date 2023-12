El mal momento que vivió Cande Tinelli junto a Coti Sorokin

lunes 04 de diciembre de 2023

Cande Tinelli vivió un mal momento en un restaurante de Madrid. A través de sus historias en Instagram, la influencer contó que la echaron del bar en el que estaba comiendo con Coti Sorokin y mostró su profundo enojo por la mala atención que habría recibido en el establecimiento español.

Para comenzar, Cande salió con los tapones de punta y escrachó al restaurante: «El peor sitio de Madrid. Con la peor atención. Te echan de la mesa aunque consumas». «Me tienen podrida estos lugares berretas que flashean estrellas Michelin», añadió la hija de Marcelo Tinelli posteriormente.

A continuación, Cande le dio un consejo a sus cientos de seguidores: «No vengan. Empezamos a vitalizar la falta de educación cuando uno encima paga por un servicio y un momento placentero. Nos echa el viejo. Trató mal a una mujer con un bebé. Un desastre. Es un pucho mojado, infumable».

Se viene el casamiento de Cande

Hace una semanas, Coti le propuso casamiento a la influencer en uno de sus shows. La hija de Marcelo Tinelli aceptó encantada y planean realizar la boda en los primeros meses del 2024. En ese marco, el conductor se mostró exultante por la buena nueva en la vida sentimental de la joven.

«No me lo esperaba, cuando me llamó y me lo contó no lo podía creer. Es mi primera hija que se va a casar y que sea Cande, que me parece maravillosa. Finalmente no va a ser en Uruguay va a ser acá en Argentina. Estamos muy contentos. Estoy muy emocionado ya de por sí porque es mi hija», señaló el papá de Cande.

Por otro lado, Marcelo dijo que Coti Sorokin tiene el visto bueno de toda su gran y unida familia: «Sé del amor que sé tienen con Coti y cuando ves bien a tu hija sé que es lo mejor y ella está muy feliz como su papá».

Fuente: El Intransigente