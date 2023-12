El desconsolado momento que vive Daniela Celis en medio de su embarazo

lunes 04 de diciembre de 2023

Daniela Celis y Thiago Medina están cerca de ser papás. La mediática viene llevando muy bien el embarazo de las gemelas, pero en los últimos días la emoción la expuso como nunca debido a un momento anímico que la desbordó.

A través de sus historias, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) le contó a sus seguidores que, debido a lo grande que está su panza, ya no se puede vestir sola, sino que necesita ayuda para hacerlo.

“Les quería contar que hoy llegó el día que no quería que llegue nunca: no me puedo vestir, no me puedo poner zapatillas, no me puedo poner medias, no me puedo atar los cordones, no me puedo cortar las uñas de los pies. No puedo hacer nada y es normal, es parte del embarazo”, reflexionó Daniela, en un video que subió a sus historias junto a un emoji de un corazón partido.

En otro clip, la influencer explicó que eligió usar el color rojo porque se siente identificada con ese tono. “Es para volver a sentirme bien conmigo misma. Es un color que me acompañó mucho”, escribió.

Daniela comentó que se siente “medio inútil” con la imposibilidad de moverse de manera habitual, y que le costó vestirse y comprarse ropa. “Como que necesitás ayuda todo el tiempo y tenés que molestar a la gente”, aseguró.

Además, aclaró que el otro video lo tuvo que cortar porque estaba a punto de llorar y prefirió que no la vean en ese estado anímico. “No quería que me vean mal, pero bueno, es parte de la realidad de las cosas que estamos pasando”, cerró.

La emoción de Julieta Poggio por ser la madrina de una de las gemelas de Daniela Celis

Hace algunas semanas, Daniela Celis y Thiago Medina realizaron un baby shower donde hicieron varios anuncios relacionados con las gemelas que están esperando. La celebración fue a lo grande y estuvieron presentes muchos de sus excompañeros de Gran Hermano (Telefe). Pero sobre todo, no faltaron las risas ni las lágrimas de emoción.

Uno de los momentos más conmovedores se vivió cuando dieron a conocer quiénes serían las madrinas de sus hijos. Aunque la profunda amistad con Julieta Poggio ya hacía sospechar que ella sería una de las elegidas, la influencer se largó a llorar al leer la carta en la que le daban la noticia.

“¡Madrina! Amiga siento tu felicidad como mía. Gracias a la vida por cruzarnos y a vos por elegirme en esta responsabilidad tan hermosa. Te prometo estar siempre, cuidar, malcriar y adorar a estos bebés”, agradeció Poggio en sus redes sociales. Además, hizo otro posteo en el que arrobó a Nacho Castañares y escribió: “¡Qué lindo compartirlo con vos también y que la experiencia tan única que vivimos nos haya unido así! Espero que estés a la altura porque pienso darlo todo”.