Dolor en Atlético Tucumán: murió César "Fuentecito" Fuentes a los 92 años

lunes 04 de diciembre de 2023

El entorno del Decano se encuentra de luto. César Alberto Fuentes, conocido en el mundo de Atlético Tucumán como "Fuentecito", murió hoy a los 92 años. El masajista era uno de los tipos más queridos en el "decano" por su amor incondicional al club en el que trabajó durante 50 años.

Fuentecito, que tenía 92 años, comenzó a trabajar en 25 de Mayo y Chile en 1969 y por sus manos pasaron grandes figuras de la historia “decana” (fue el masajista del plantel profesional durante muchos años). Festejó muchos títulos y vivió momentos históricos, por lo que será recordado por siempre por el pueblo de Atlético. Sufrió golpes duros como cada hincha, pero desde adentro. Aprendió a convivir con esa especie rara dentro del fútbol, en la que este tipo de héroes viven a la sombra de los grandes flashes, pero son una parte fundamental dentro de la enorme estructura.

Atlético Tucumán despide con profundo pesar a César Fuentes, "Fuentecito", histórico enfermero, auxiliar y colaborador de nuestro club, y eterno enamorado de nuestros colores. Abrazamos con afecto a sus familiares y seres queridos en este momento tan doloroso. pic.twitter.com/CO1aMAYUoR — Atlético Tucumán (@ATOficial) December 4, 2023

En 2020, por la pandemia de coronavirus, tuvo que alejarse de Atlético y eso lo golpeó. "Dejar de ir al complejo o al club es casi como que una gran parte de mi vida se me fue. Me vine abajo, me puso muy triste perderme el día a día. Lo que yo sentía cuando estaba trabajando no puedo explicarlo con palabras. Y hoy ya no lo tengo. Ya fue y eso no me hace bien", confesó el año pasado.

"Yo siento que gran parte de mi vida la dejé ahí, en el club, en Atlético; y la verdad es que extraño mucho todo, muchísimo. Es un sentimiento muy profundo. Mi familia por ahí se me ríe como si yo exagerara, pero es así. Extraño mucho ir al club", se lamentaba.

Fueron muchos años los que vivió "Fuentecito" en el "deca". Sin embargo, asumía que fue un amor a primera vista: "Un día, un amigo que era canillita me llevó a ver un clásico contra San Martín. Ni bien llegué a la cancha, me di cuenta que esos colores eran idénticos a los de mi corazón. Y así nació el amor por Atlético. Prácticamente desde ese día viví para el club".

Hace poco más de 15 años contaba que soñaba con ver a Atlético en Primera. No sólo cumplió su sueño, sino que fue uno de los privilegiados en vivirlo desde adentro.