Carlos Corach pidió "privatizar todo lo que se pueda" para lograr el equilibrio fiscal

martes 05 de diciembre de 2023

El exministro del Interior de Carlos Menem, Carlos Corach, diálogo con C5N respaldó la idea de una privatización de Javier Milei y subrayó la importancia del balance fiscal.

"Hay que privatizar todo lo que se pueda privatizar, hay que lograr en la Argentina el equilibrio fiscal, que implica también los déficits de las empresas públicas, implica abrir el país a una nueva etapa, el déficit fiscal implica inflación, emisión incontrolada, etcétera", comentó.

En este contexto, el exfuncionario menemista se refirió a las diferencias entre el presidente electo y el dirigente riojano: "La gran diferencia es que Menem tenía una larga carrera política que empieza en 1973 y la experiencia política es un valor importante, aunque eso no quiere decir que alguien que tenga una irrupción política veloz o poco fundada en su historia no pueda realizar un papel importante en beneficio del país", explicó.

"Hoy vemos un escenario político muy distinto al que me tocó protagonizar, hoy dominan la escena personas que tienen una carrera muy corta o no la tienen, cosa que no es ni bueno ni malo, son etapas distintas", agregó.

Además, Carlos Corach se mostró a favor del acercamiento entre Mauricio Macri y Javier Milei, y señaló: "en política es fundamental acordar, más allá de que la idea de acuerdo tenga una mirada negativa para algunos, para mí es la esencia de la política".

"En la política se seduce o se acuerda cuantos más dirigentes participen en los pactos, mejor para todos. En política no se aniquila al adversario, no es la guerra", continuó.

Y reconoció: "No hablé con Milei, me gustaría hacerlo, yo converso con todo el mundo"./Minuto Uno