Alfaro ante la polémica en la Municipalidad: "Dejarlos sin trabajo es no tener empatía"

martes 05 de diciembre de 2023

El ex intendente capitalino, Germán Alfaro se refirió a la polémica que causó la administración municipal de Rossana Chahla al dejar sin efecto alrededor de 1.700 designaciones en planta permanente, efectuadas en la última etapa de la anterior gestión.

En una entrevista con La Gaceta, aseguró que “dejar sin efecto antes de fin de año es no tener un poquito de empatía”, en tanto sentenció que “todos los días me van a ver porque echaron a empleados con discapacidad, embarazadas, yo creo que se enredaron mucho buscando no sé qué, yo no dejé ñoquis pero si hay que los corran, esta gente que yo titularice trabaja en los diferentes puestos de la municipalidad”, dijo.

A su vez afirmó que “dejé el municipio con 6.700 empleados, estoy por debajo de la media que necesita el municipio, no he dejado deuda bancarias, mejor de lo que dejamos el municipio no podría haber sido”, sentenció.

Alfaro sobre su reunión con Macri

El ex presidente Mauricio Macri se reunió en Buenos Aires este lunes con el líder del Partido por la Justicia Social (PJS) y afirmó que "he visto un hombre que tiene una visión y una mirada distinta, me dijo que se vienen tiempos dificiales y el PRO está roto como partido".

En en encuentro, Macri manifestó su alejamiento de Patricia Bullrich, que asumirá como ministra de Seguridad del libertario. No se habría mostrado afín a la idea de cogobernar con el nuevo mandatario, pero sí con colaborar con la gobernabilidad, aseguró Alfaro.