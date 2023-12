Luis Juez criticó duramente a JxC y aseguró que "si a Milei le va mal, vuelve el kirchnerismo”

miércoles 06 de diciembre de 2023

El senador nacional por la provincia de Córdoba Luis Juez analizó la victoria electoral de Javier Milei, responsabilizando a la interna dentro de Juntos por el Cambio y proyectó: “Si a Milei le va mal, vuelve el kirchnerismo”, de cara a la gestión que está próxima a comenzar.

Al ser consultado sobre los motivos que llevaron a la victoria de La Libertad Avanza y a la derrota electoral de su partido, Juez reconoció: “Hicimos todo mal, si tuviéramos que escribir un manual de todo lo que no teníamos que hacer en política sería un best seller”.

“Nos peleamos, nos llenamos de soberbia, salimos a repartir trajes, los tipos estaban practicando el ‘sí, juro’, ya eran ministros, nos engreímos, nos convertimos en una banda de vanidosos, nos desconfiguramos frente a la gente, nos dejamos robar la bandera de que nosotros éramos el cambio, nos comimos todos los amagues de las consultoras”, explicó en alusión a la interna que afrontó Juntos por el Cambio durante la campaña electoral, según sus declaraciones en una entrevista con Luis Novaresio al aire de LN+.

Durante las elecciones, uno de los principales objetivos de los partidos era ganar en la provincia de Córdoba, territorio en el que Luis Juez perdió los comicios por una diferencia de tres puntos con Martín Llaryora, candidato del oficialismo cordobés. Al respecto, comentó que les advirtió a los dirigentes de su partido al decirles: “Ustedes pierdan Córdoba y ya van a ver que se pierde todo. Vos perdés el kilómetro cero y se notaba que se estaba desdibujando”. “Esas peleas horribles”, reiteró.

“Mientras nosotros estábamos discutiendo si éramos palomas o halcones, vino el pájaro loco y nos cagó la jaula”, señaló el senador. Con respecto a si existe JxC, el referente cordobés se refirió a la coalición “como una franquicia que hay que discutir”. De igual forma, insistió en la necesidad de armar un interbloque.

En ese sentido, contextualizó la victoria de Javier Milei en un momento en el que “el kirchnerismo dejó la vara allá abajo, en el medio del barrio, todo lo que toca el kirchnerismo lo termina destrozando”. “Entonces, apareció un tipo con cuatro o cinco ideas disruptivas que las fue acomodando, conforme los momentos electorales, y nos robó la bandera del cambio”, analizó.

De cara a la asunción presidencial, se refirió al próximo mandatario como “una gran incógnita, que merece el mayor de los respetos porque esa gran incógnita sacó el 56 por ciento de los votos, sin aparatos, sin recursos, sin una moneda, sin un concejal, sin un intendente, sin un gobernador”. “Yo suelo tener respeto con esos sucesos de la política”, agregó.

De esta manera, volvió a apuntar contra el kirchnerismo al decir “ellos nos pusieron acá”, puesto que alegó que “destrozaron toda la esperanza, la ilusión, el mérito”. “Hay que hacer una profunda autocrítica”, propuso para ambas coaliciones.

En este contexto, al ser consultado sobre si el Gobierno de Javier Milei no tiene resultados exitosos, volvería el kirchnerismo, Juez respondió: “Sí, si le va mal, no vuelve Cambiemos”. Además, habló de todas las dificultades políticas que deberá enfrentar La Libertad Avanza como gestión al enfrentarse una oposición peronista, que proyecto que será “radicalizada”. “Ellos cuando no gobiernan, no quieren que vos gobiernes”, consideró y luego en la entrevista reiteró que si le va mal, “van a volver estos radicalizados absolutos, dueños de la pobreza y la marginalidad”.

Con respecto al futuro de Juntos por el Cambio, cuestionó que Patricia Bullrich y Luis Petri sean parte del Gabinete de Milei y aseguró que “si le va mal a este nuevo Gobierno, hay que darle una respuesta institucional a la gente”. Así, consideró como “un error” no acordar el acompañamiento que brindó parte del espacio a la elección libertaria. / Infobae