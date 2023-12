Aseguran que Tini y Sebastián Yatra volvieron a verse tras su separación

miércoles 06 de diciembre de 2023

Hace unos días Sebastián Yatra confirmó su separación de Aitana, la actriz y cantante española con la que estuvo saliendo el último tiempo. A raíz de esta ruptura, sorpresivamente se volvió a instalar en el ambiente un posible acercamiento entre el colombiano y su ex, Tini Stoessel, quien también está soltera luego de finalizar su noviazgo con Rodrigo De Paul.

Este martes, Paula Varela fue la encargada de contar los detalles que le llegaron al aire de Socios del Espectáculo el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por El Trece. “Estamos hablando del nuevo-viejo romance entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel. ¿Cómo es esto? Él hace unos días blanqueó su separación de Aitana. Esto sorprendió mucho porque primero esta información no se filtró en la prensa, y después los protagonistas salieron a confirmar”, comenzó diciendo la panelista al aire del ciclo televisivo y sumó: “No había ningún rumor de esta separación, y cuando le preguntan, en los premios en Los Ángeles, él dice: estamos separados”.

“Esto le sorprendió a la periodista que le estaba haciendo la nota porque no había ningún rumor de esa separación. Y no solo eso, Yatra dijo ‘estamos separados hace un mes’. Vos viste que cuando dan fechas precisas es por algo, es porque están abriendo otra puerta. Algo se está por blanquear. Lo que me dicen a mí es que viene teniendo charlas hace tiempo con Tini Stoessel. Incluso desde que ella blanqueó la separación con De Paul”, agregó Varela.

Por su parte, la periodista dio más detalles del tema y descartó las versiones de una reconciliación con Rodrigo, algo que también se dijo: “Tini con De Paul nada. Ella se quedó muy enamorada de Yatra, ellos se separaron en la pandemia. Cuando eran pareja hablaban de hijos, de casamiento, fueron juntos a lo de Susana Giménez. Cosas que nunca habló con Rodrigo De Paul, es un paso que Tini nunca quiso dar con él”, agregó Paula.

Además, la panelista de El Trece contó otro detalle que llamó la atención: “Hace cuatro días Yatra estuvo en un recital, donde él presenta un tema que le escribió a Tini, y dice unas palabras que dan a sospechar que volverían nuevamente, no la nombra a Tini. Pero ellos están coqueteando”, afirmó confiando en la información que le llegó. Y por último, Paula contó qué es lo que estaría frenando a la cantante para confirmar la reconciliación: “Lo que me dicen a mí, es que Tini no quiere quedar pegada como le pasó con De Paul, con que ella sería una tercera en discordia de nada. A ella le pesó mucho lo que pasó con Cami Homs. En caso de blanquear este reencuentro, porque me dicen que están ahí viendo, tiene que estar muy seguros los dos, porque son figuras muy importantes, y las carreras de los dos, les suma”, concluyó Varela. Qué pasa entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul En el medio de estos rumores de reconciliación entre Tini y Yatra, hace unos días nada más se volvieron a instalar las versiones de que la cantante estaba cerca de su ex, el futbolista Rodrigo De Paul a raíz de unas declaraciones públicas que hizo él. Con el correr de los meses, el fandom de la pareja instaló los rumores de reconciliación y enumeró varias pistas que fueron dejando tanto el futbolista como la cantante que apuntarían a darse una nueva oportunidad. Como la que se sumó en la noche del pasado 21 de noviembre en el Maracaná, luego del triunfo de la Selección Argentina ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. Exultante por una victoria histórica, Rodrigo De Paul le dio una nota a los cronistas que se encontraban en el campo de juego y aprovechó para enviar un mensaje muy especial que muchos se lo adjudicaron a Tini. “Quiero agradecerle a esa persona que la quiero mucho. Espero que haya visto el partido y esto también es para esa persona”, deslizó ante los micrófonos antes de retirarse al vestuario, sin dar más detalles. Las especulaciones no tardaron en aparecer en redes sociales y las sospechas apuntan a Tini Stoessel como destinataria, aportando el dato que faltaba para apuntalar las teorías de la reconciliación.

