Detectaron que había personal auxiliar designado en Educación que no trabajaba

miércoles 06 de diciembre de 2023

La ministra de Educación, Susana Montaldo, brindó precisiones a Los Primeros en relación a la situación del personal auxiliar en las escuelas de la provincia.

“En este mes de gestión estuvimos viendo con ayuda de cada director, quienes realizaban las tareas en las diversas escuelas y nos dimos cuenta que no hubo el suficiente control, había gente designada pero que no estaba trabajando porque no tenía un destino asignado”, dijo la ministra.

A su vez aseguró que se está trabajando en una reorganización para el próximo año, teniendo en cuenta que el fin del ciclo lectivo 2023 se producirá mañana, 7 de diciembre.

