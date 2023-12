Majo Martino reveló que tuvo cáncer de mama

miércoles 06 de diciembre de 2023

Este miércoles, en el programa Mañanísima (El Trece), Carmen Barbieri y sus panelistas estaban hablando de la salud de Wanda Nara, quien está realizando un tratamiento contra la leucemia. Durante la charla, la conductora le preguntó a Majo Martino si tenía ganas de contar su historia. De manera inmediata, la panelista habló por primera vez sobre su batalla contra el cáncer.

“Hace un año, estaba tranquila en mi casa hablando por teléfono con mi novio de ese momento (Locho Locciano). Sin querer me toqué la mama y sentí una bolita chiquitita. A las mujeres nos salen nódulos y quistes. Llamé a mi ginecóloga, yo ya me había hecho una mamografía y no había salido nada raro. Me hice una ecografía. La ginecóloga me dijo: ‘No es nada para alarmarse, pero hacemos una biopsia’. Me estaba preparando para hacer teatro en Carlos Paz con mi novio. Justo antes de viajar a Córdoba, me hice todos los estudios”, explicó Martino.

El pasado 17 de enero debía operarse con el cirujano Roberto Elizalde en una clínica de Buenos Aires. Nara Ferragut, productora del espectáculo, ocupó su lugar en la obra para que pudiera someterse a la intervención quirúrgica y tomarse diez días de recuperación. “En ese momento no quería contar nada porque estaba muy angustiada. Estaba triste y asustada, quería poner la energía en mí. Yo quería atravesarlo, resolverlo”, aseguró.