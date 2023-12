Marcelo Tinelli, furioso con el Sindicato de Actores en el Bailando 2023

miércoles 06 de diciembre de 2023

Marcelo Tinelli es conocido por siempre hablar de forma graciosa en el Bailando 2023 (América TV), pero este martes se vivió un momento tenso ya que el conductor averiguó algo que no fue de su agrado. Todo comenzó como es de costumbre con risas en el medio, pero todo se tornó oscuro y cambió rotundamente el ambiente en los estudios del canal.

Luego de que Anabel Sánchez terminara su corografía, Tinelli le reclamó a las jefas de coach, Lolo Rossi y Eugenia López por qué había un grupo de bailarines al costado de la pista principal. La explicación que ambas le dieron no solo lo enojó, sino que también lo hizo sentir el resto del programa.

“Te juro por Dios, y lo estoy diciendo en serio, eh, ¿por qué hay tanto bailarines que bailan al costado? ¿Por qué no bailan adelante? No sé si están adentro, si están afuera, si están jodiendo, sin son de grupos independientes, si pertenecen a la coreografía. No quedó nada clara la explicación de ustedes de por qué no pueden entrar bailarines a la pista”, comenzó el conductor.

Lolo agarró el micrófono y explicó: “Bueno, los hacemos entrar, lo que pasa es que cuando se generan ensayos, cuando las coreografías tiene que ser ensayadas y nos ocupan más tiempo, hay que pagar. Y son bailarines todos, no necesitamos ensayar”.

Sin entender la respuesta, Marcelo retrucó en base a los dichos anteriores: “La explicación no lo convenció, él quería saber para qué están si en la tele no se ven”. No conforme con la situación, hizo ingresar al estudio a los bailarines para que se puedan ver, Fede Hope le hizo la seña que es muy costoso lo que está haciendo. Pero lejos de importare, López soltó al aire: “Bueno, a partir de ahora lo vamos a hacer de frente. Si usted lo habilita van de frente”.

Eugenia volvió a pedir la palabra y sentenció: “Todo esto está consensuado con todo un equipo de producción, obviamente no es una decisión nuestra”. Y el conductor la interrumpió: “¿Quiénes son los productores que hablaron esto?”.

Sin dudarlo, Marcelo Tinelli fue a buscar al productor general, Guillermo Hope para que le respondiera el por qué de la decisión de no poner al grupo de frente, y este afirmó: “Es un tema de actividad. El baile es una actividad, que pasa por un sindicato, y si paga…”. El tema se cerró con una feroz frase por parte del conductor: “Dale, dejate de romper las bolas”. Sin darle mucha vuelta, el tema se dejó en un “veraz” y el Bailando 2023 (América TV) siguió con un clima tenso.