¡Confirmado! “The Last of Us” inicia rodaje de temporada 2

miércoles 06 de diciembre de 2023

Cuesta creer que The Last of Us se estrenó este año. Desde su debut, la adaptación del videojuego homónimo de Naughty Dog escaló rápidamente para convertirse en un fenómeno televisivo, por lo que la confirmación de su segunda temporada era un hecho incluso antes de culminar los episodios. Ahora, finalmente la producción de HBO reiniciará su rodaje el próximo 12 de febrero de 2024, manteniendo a Pedro Pascal y Bella Ramsey en los roles principales de Joel y Ellie, respectivamente.

La noticia fue confirmada por Craig Mazin, showrunner de la serie, durante su participación en el evento “A Night in the Writers’ Room” organizado por Variety. Este adelanto llega luego de superar los obstáculos que las huelgas de los sindicatos de actores (SAG-AFTRA) y guionistas (WGA) presentaron, lo que causó un retraso significativo en los cronogramas de la industria del entretenimiento en Hollywood.

La trama hasta el momento se ha centrado en la relación entre Joel y Ellie, dos sobrevivientes de una pandemia causada por un hongo cordyceps. Aunque lejos de enfocarse en las típicas narrativas violentas de zombis, hay un mayor interés en la carga emocional y el desarrollo de los personajes. El final de la primera temporada dejó varios cabos sueltos que aseguran la continuidad de la historia y de los dilemas morales que enfrentarán los protagonista.

Mientras los detalles sobre el lanzamiento de la secuela aún son inciertos, los planes de su emisión apuntarían a finales del año 2025, basándose en el tiempo del proyecto inicial, el cual tomó cerca de un año desde el inicio de las grabaciones hasta la postproducción, a los que se añade seis meses adicionales hasta su estreno.

Tras sus nominaciones al Emmy, Ramsey continuará con su rol pese a las especulaciones sobre un posible reemplazo debido a un salto temporal en el guion original. También se espera el regreso de otros nombres conocidos como Gabriel Luna (Tommy), y Rutina Wesley (María).

¿Quién será Abby en “The Last of Us 2″?

Además, existe una creciente anticipación por la inclusión de Abby Anderson, un personaje relevante para la ficción que se distingue por su fortaleza física y su determinación implacable, características que la definen tanto en su lucha por la supervivencia como en su búsqueda de venganza. Su historia es una de conflicto y redención, revelando las capas de humanidad y vulnerabilidad. Según informes de ScreenRant, este rol podría ser interpretado por Kaitlyn Dever, aunque aún no hay un comunicado oficial.

Con una base de fans sólida y una crítica favorable, The Last of Us ha conseguido prestigio por su propuesta visual, además de su estrecha relación con el material original, entre los que resaltan los cameos de algunos actores de voz del juego, generado un universo coherente y respetuoso con la obra de Dog. Mientras esperamos algún adelanto, puedes reproducirla en el catálogo de HBO Max.