Coni Mosqueira mostró las primeras imágenes del bebé que espera con Alejandro Fantino

Hace apenas unos días, durante unas vacaciones románticas en México, la pareja encontró el tiempo ideal para disfrutar de un descanso y explorar las idílicas playas de la región. En este marco de tranquilidad y felicidad, Coni decidió compartir en sus redes sociales un momento particularmente tierno, en el que se la ve luciendo su vientre, que ya muestra los primeros signos visibles de su embarazo de poco más de tres meses. Además, la modelo se mostró con su hermana, que también está en la dulce espera, compartiendo su felicidad.

Hace algunas semanas, cuando la pareja hizo el anuncio oficial de su futura paternidad, Fantino expresó abiertamente su inmensa alegría y emoción ante la llegada de su hijo. En una entrevista concedida a Socios del Espectáculo (El Trece), compartió sus sentimientos: “Estamos muy felices con Coni, con una alegría que es inconmensurable. Solo esto lo puede saber aquel que lo transita, lo transitó, o lo ha visto transitar a algún familiar o a algún amigo”, explicó en esa ocasión.

Además, reflexionó sobre cómo la llegada de este nuevo ser a su vida, a sus 52 años y con los 30 años de Coni, lo encuentra en un momento de gran serenidad y madurez personal. “La aparición de esta criatura que viene al mundo, con mis 52 años a cuestas, con 30 años de Coni, viene conmigo muy relajado, muy calmo. Donde la vida me pasa por otro lado. No es que soy un Buda, ¿viste? Pero tengo resueltas algunas cosas que no tienen que ver con lo económico. Tienen que ver con la decisión de vida que quiero llevar”, agregó.

Preocupaciones

En lo que respecta a su carrera profesional y las posibles preocupaciones relacionadas con su trabajo, el conductor se mostró distendido y con una perspectiva renovada: “No me va a partir la cabeza medir un poco más o un poco menos, si me va un poco mejor o me va un poco peor. Quiero que mis próximos años sean dedicados a la crianza de una criatura y a tratar de hacer un buen ser humano para el mundo, que es lo que vamos a dejar con Coni”.

Al revelar la noticia del embarazo, había destacado: “Yo también soy papá de Nahuel, a quien me encontré cuando era más grande y tenía 11 años. Pero es una cosa increíble ese amor de padre, lo que sentís habiéndote encontrado con uno de 11 o sabiendo que lo vas a recibir en la panza de tu esposa. Es un amor único, no se puede creer. Te cambia la vida, te cambia... No sé, es muy erótico en el sentido antitanático. Eros y Tánatos, amor y muerte. Es muy erótico todo. Está todo muy lleno de amor, es muy lindo, hay mucha luz”, definió con su estilo característico el momento que está atravesando en su vida.

Asimismo, Fantino comparó este momento con la su paternidad de su hijo mayor. “Si bien no conecté y no estaba en los primeros años de vida de Nahuel, en la relación que después generamos en todo este tiempo, me demostró y me sigue demostrando lo sabio que es. Lo pienso en el sentido de lo difícil que es criar o va a ser criar a alguien siendo nosotros conocidos. Yo creo que la humildad es un músculo y yo creo que la humildad la podés practicar como practicar pectorales o una resistencia en aeróbica. Y es muy difícil cuando hay un montón de cosas que, al ser conocido, por ahí tus hijos pueden llegar a equivocarse o empezar a pensar que la vida es como a veces nos hace vivir el mundo porque somos conocidos. Entonces es criar a un chico, a una criatura con humildad, plantado ante la vida y que sea sabio en como encarar las cosas. Y Nahuel fue siempre sabio en eso, nunca buscó ser conocido, siempre practicó la humildad. Cuando tiene la genética y son tuyos, compartís la sangre, es más fácil la conexión por más de que yo me haya perdido algunos años. Igualmente todo lo que vino fue hermoso”, dijo.