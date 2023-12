Macri cargó contra Riquelme: "Es peor que lo que le hizo Pasarella a River"

miércoles 06 de diciembre de 2023

Sigue la disputa en las elecciones en Boca. Este miércoles, Mauricio Macri dio una conferencia de prensa tras el fallo de la Cámara Civil donde se rechazó la recusación del oficialismo sobre la Jueza Alejandra Abrevaya. Junto con Andrés Ibarra, candidato a presidente por la fórmula de la oposición, le mandó un fuerte mensaje a Juan Román Riquelme, a quien comparó con Daniel Passarella, y a los hinchas de Boca.

“Yo le dije a Juan Román Riquelme, ‘limpia el padrón y votemos el 3 de diciembre’, todavía estábamos a tiempo”, afirmó en sus primeras palabras. Además, remarcó: “Si hay algo que puedo decir de esta maravillosa relación que he tenido durante mis 12 años de presidencia con los socios y los hinchas de Boca, y que todos me han reconocido a lo largo de estos años, es que jamás les dije una mentira a los socios ni a hinchas de Boca”.

"Passarella":

Después de la intervención de Andrés Ibarra, Macri se refirió al multitudinario banderazo que los hinchas de Boca hicieron el pasado domingo en apoyo a Juan Román Riquelme. “No sé si vieron el banderazo del otro día: liderado por toda la dirigencia kirchnerista, una cosa impresionante, y él escoltado por la barra brava. Todo duele”.

Al mismo tiempo, el expresidente se refirió al manejo actual del club como institución y apuntó directamente contra Riquelme: “Ahora es un club tomado, por la arbitrariedad de él, por el hermano, sus hermanos. Lo que está pasando en el club es muy doloroso, pone a Boca en peligro, por eso estoy acá”.

“Esperemos que la Justicia logre que se limpie el padrón y tengamos elecciones”

Con respecto a las elecciones, Mauricio Macri sostuvo su postura sobre las irregularidades en el padrón y se mostró muy preocupado por los hechos que se dieron en los últimos días.

“Yo hoy tuve que presentar una denuncia porque mi hija fue amenazada públicamente. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Estamos discutiendo el futuro del Club Atlético Boca Juniors, no una competencia de matones. La jueza hizo un trabajo serio en base a un peritaje. ¿Amenazarla a la jueza? ¿Y después amenazarla a mi hija? Esto me confirma que tomé la decisión correcta”, sostuvo.

Por eso, volvió a cargar contra Riquelme y dejó una frase contundente: “Este último año deportivo que fue un desastre fue por culpa de estas arbitrariedades. Maltratando a los jugadores, a los técnicos, terminamos a más de 20 puntos de River, perdimos los clásicos, no clasificamos a la Libertadores. Esto no es casualidad. Esto no lo aguanta más, es peor que lo que le hizo Pasarella a River, mucho peor”.

Por último, Mauricio Macri hizo un pedido para los hinchas de Boca: “Yo llamo a los hinchas de Boca a que reaccionemos y que vayamos a votar en cuanto la justicia reestablezca el voto, que espero que sea el último domingo que nos queda, el 17″. /TN